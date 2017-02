Leante: la novela histórica ha hecho bien a la literatura y mal a la Historia

Madrid, 12 feb (EFE).- El escritor Luis Leante considera que la novela histórica ha hecho "mucho bien" a la literatura pues ha aumentado el número de lectores pero también "bastante mal" a la historia, ya que no se puede conocer a través de un género de ficción: "a un novelista no se le debe exigir veracidad histórica".

Leante (Caravaca de la Cruz, 1963) regresa a las librerías con "Annobón", novela publicada por Harper Collins, una mezcla entre reportaje periodístico y ficción histórica sobre la colonización española en Guinea y la represión franquista en el Madrid de la posguerra.

En "Annobón", Leante reconstruye unos hechos casi desconocidos ocurridos en Madrid y Guinea, a partir del asesinato el 14 de noviembre de 1932 en la pequeña isla guineana que da nombre al libro del Gobernador de Guinea, a manos del sargento de la Guardia Civil Restituto Castilla.

En esta isla, de 17 kilómetros cuadrados, el agente había fundado una comunidad utópica que se regía por los principios de la República.

A través del sumario del juicio que se hizo a Castilla, que encontró en el Archivo Histórico de Las Palmas, Luis Leante relata esta historia real a partir de los testimonios de dos personajes de ficción, las hijas del sargento y de su abogado defensor, el capitán Pedraza, quienes ofrecen dos puntos de vista opuestos sobre estos hechos.

Aunque primero pensó en hacer un ensayo histórico sobre la época colonial española alrededor de la biografía de Restituto Castillo, decidió al final ir al terreno de la novela, que es el que domina, recuerda el autor, que ganó el Premio Alfaguara en 2007.

Se trata de una novela a camino entre un falso documental y un reportaje, indica el autor, que quería reflejar las dos versiones opuestas sobre los años 30 y 40 y que dependen siempre de las personas que las relatan.

"Trataba de buscar cosas que rompieran los tópicos y me sorprendió que este guardia civil, cuerpo al que entonces se asociaba con la represión, fuera de izquierdas y republicano", ha indicado el autor, que recuerda cómo, al llegar a Guinea como representante español la isla y una vez alcanzado el poder, se convirtió también "en casta" y terminó "siendo un dictador".

Por eso decidió que hubiera dos versiones, las narraciones de las hijas de ambos protagonistas, ambas personajes de ficción, lo que le permitió contar las posiciones enfrentadas.

"Me atrae mezclar realidad con ficción y que no se sepa lo que es cada una", asegura Leante, que subraya que un novelista no puede ser un historiador, "más que nada porque se inventa cosas".

Las mujeres, aunque pertenecientes a clases sociales muy diferenciadas y representantes de las respectivas visiones de la historia, son "víctimas de los hombres" de la época.

Las dos "tienen un papel y no pueden salirse del guión", indica el escritor que considera que "el final feliz de una mujer en esa época era muy difícil de encontrar".

Sus relatos son "como fotografías sin comentarios que a la gente joven le pueden parecer de otro mundo cuando no hace tanto tiempo", señala Leante que explica que, aparte de la trama principal, los testimonios de las dos mujeres dejan "muchas puertas abiertas por las que se cuelan tramas secundarias".

El escritor reconoce que no había oído hablar antes de la isla de Annobón y que fue un descubrimiento que le llevó a estar cinco años "obsesionado" por esa historia.