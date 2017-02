VFO, puerta de entrada a los eSportsde los clubes de fútbol, incluido el UCAM

Madrid, 11 feb (EFE).- La Virtual Football Organization (VFO), una competición de deporte electrónico (eSports) basada en el simulador de fútbol FIFA 17 con once videojugadores por equipo, arrancó el 30 de enero con más de una decena de clubes del fútbol, entre ellos, el UCAM Murcia, que la han visto como una puerta de entrada a este mundo.

Equipos de LaLiga Santander como Leganés, Espanyol, Betis, Sporting de Gijón, Sevilla, Real Sociedad, Valencia o Villarreal; y otros de LaLiga 1/2/3 como Zaragoza, Cádiz, Lugo, Reus, Levante, Gimnástic de Tarragona o UCAM Murcia; además del CD Tacón de Segunda División femenina y empresas como Phillips o Lenovo se han apuntado a esta competición.

La clave para los clubes de fútbol, que observan el fenómeno del deporte electrónico pero no han realizado apuestas salvo en contadas ocasiones, como las del Valencia o el Baskonia de baloncesto, ha sido que esta competición les abre "una transición más natural", según explicó a EFE el director ejecutivo de la VFO, Marc Díaz.

"Al ser un simulador de fútbol, a los equipos se les abre la puerta de abrir un área nueva y la transición es más natural que para cualquier otro 'eSport'", explica el responsable de esta competición que se disputa en consolas XBox, PlayStation 4 y PC; y que cuenta como socio con el sello del videojuego, EA Sports.

La idea fue presentada a varios clubes que ya trabajaban en el entorno electrónico, como el Valencia, a otros que tenían inquietud por el deporte electrónico, y presentada en la feria Barcelona Games World del mes de octubre, a partir de cuando se empezaron a sumar otros equipos.

Entre ellos, el Real Zaragoza encontró en esta propuesta la "excusa para no demorar más" una apuesta electrónica que llevaban tiempo planteándose, según confesó a EFE su director comercial y de Marketing, Carlos Arranz. El conjunto maño fue uno de los primeros en interesarse, y por eso es el único equipo de la Liga 1/2/3 que está en la Primera División de la VFO.

"Los 'eSports' son una tendencia que ha llegado y se va a consolidar, en España no estaba teniendo la notoriedad de Estados Unidos o Asia, pero el club era ya sensible, habíamos pensado tener equipos en algún videojuego. El más afín a nosotros es el FIFA y la VFO llegó en el momento más adecuado", apunta Arranz, que no descarta que el Zaragoza pueda entrar durante la presente temporada en otros juegos como 'League of Legends' o 'Call of Duty'.

Para el conjunto maño, un equipo histórico de la Liga (6 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de Ferias y una Recopa de Europa en su palmarés), que lleva en LaLiga 1/2/3 las últimas cuatro temporadas, esta competición les aporta varios activos.

"Por un lado, nos permite llegar a un público 'millenial' no especialmente futbolero, y por el otro evangelizar la marca Real Zaragoza, una marca que los últimos años en Segunda no tiene la notoriedad que tenía en un pasado", comenta el responsable de Marketing del conjunto aragonés, que asegura que con apenas unas jornadas disputadas ya están recogiendo frutos en forma de notoriedad e incluso de negociaciones de patrocinio.

Sergio Montañés, un joven de 22 años con siete temporadas de partidas a través de Internet a sus espaldas, es un ejemplo del público al que se dirigen los clubes en su incursión hacia el deporte electrónico. Este videojugador, abonado del Real Zaragoza y "sufridor", es el capitán del equipo maño en PS4.

"Yo jugaba 'online' en el equipo Columbus Pacers. Cuando vimos que los equipos empezaban a tener secciones de 'eSports', mandé un correo al Zaragoza", declara a EFE este estudiante de Periodismo, que dedica las noches a coordinar el equipo y juega como central o carrilero.

Uno de los objetivos de los organizadores de la competición era dar a conocer el modo de juego de once contra once, en el que cada persona desde el mando de su consola o el teclado de su ordenador está al mando de un solo jugador.

"No es uno de los modos más conocidos del videojuego, pero nos dimos cuenta que tenía un alto índice de permanencia, cuando la gente entra a jugar no lo deja. Como simulador, el once contra once es lo más realista, ya que la posición sin balón es tan importante como lo que hagas cuando tengas la pelota", explica Marc Díaz.

Lo corrobora el capitán del Real Zaragoza en PS4. "La gente que nunca juega en este modo te pregunta si divierte. Yo hace tiempo que me compro el FIFA solo por este modo, los otros no me llaman tanto", explica. Los videojugadores en este modo suelen activar una plataforma para hablar entre mientras disputan el partido.

Sergio Montañés llevaba a sus espaldas varias temporadas en este modo de juego en la liga FVPA, una liga con competiciones nacionales e internacionales cuyos equipos amateur en gran medida han pasado a la VFO. La nueva competición también ha provocado críticas entre aquellos conjuntos ya formados que hasta pocos días antes de comenzar la temporada no sabían en qué división jugarían.

En el caso de este joven aragonés, gran parte de su antiguo equipo, Columbus Pacers, ha sido reclutado para el Zaragoza. "Llevamos muchos años juntos y el año pasado estuvimos en final de 'Champions'", explica el capitán del Zaragoza, que como todos sus compañeros juega de forma 'amateur', aunque la mayoría de equipos les están ofreciendo entradas a partidos de fútbol u otros premios.

Con estos mimbres, los clubes de la VFO se enfrentan de lunes a miércoles a las 23 horas, excepto el 'partidazo' de cada jornada, que es a las 23.40. Los partidos son de 16 minutos, y lo tardío del horario tiene el objetivo de que todos los jugadores puedan asistir, independientemente de su edad o sus responsabilidades.

"En otros 'eSports' se juega antes, pensando en los 'streamings'", apunta Marc Díaz. La VFO también retransmite un partido por jornada, a través de la plataforma Twitch, pero saben que, hoy en día, los usuarios que visualizan partidas de FIFA17 están muy por detrás de los que ven otros videojuegos, que cosechan audiencias de miles de espectadores.

"Sabemos desde el principio que el FIFA es un juego para jugar, no para mirar. Ofrecemos el 'streaming' con locutores en vivo porque contribuye a la experiencia de los jugadores. Nuestra intención no es tener miles de espectadores, sino una comunidad de jugadores (...) El futuro de los 'eSports' será de los que juegan, no de los que miran", zanja el directivo de la VFO.

Phillips Hue, en PlayStation 4 y PC; y Valencia y Villarreal, empatados a puntos en la consola XBox, lideran hasta el momento las clasificaciones de esta nueva competición de deporte electrónico que se ha puesto en marcha en España y cuyas puertas están abiertas a todos clubes de fútbol que quieran dar el paso al mundo virtual.