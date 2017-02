Doscientas personas marcharon contra acoso escolar en recuerdo de Lucía

Murcia, 10 feb (EFE).- Doscientas personas, la mayoría estudiantes, marcharon este mediodía en Murcia contra el acoso escolar y en recuerdo de Lucía García Menárguez, la joven que hace un mes se quitó la vida víctima de acoso en un instituto de secundaria del municipio.

En la marcha había alumnos del colegio Torre Salinas de Aljucer, localidad de la que era natural la víctima, así como otros del centro de formación profesional CESUR de Atalayas y representantes de la facultad de Educación de la universidad de Murcia, en la que se ha creado una comisión de acción contra este tipo de casos que ha solicitado que se incluya en los planes de estudio este tema.

Los manifestantes portaban globos blancos y pancartas en las que se podía leer "Stop bullying", "Se buscan valientes contra el acoso", "Todos podemos ser Lucía" y "No más víctimas".

Los padres de la niña, Joaquín García y María Peligros Menárguez, dijeron a los periodistas en la plaza Circular de Murcia de la que partió la manifestación que habían organizado la marcha para concienciar a padres, profesores y políticos de que "algo no funciona" cuando ocurren casos como el de su hija y "los protocolos educativos no sirven".

La madre declaró que su hija estuvo "totalmente desamparada y sola. Nadie la apoyaba, y en varias notas que dejó decía que le hablaban para insultarla".

La víctima fue trasladada del instituto Ingeniero de la Cierva en el que supuestamente sufrió el acoso a otro del centro de Murcia, Licenciado Cascales, en el cual al parecer encontró alguna amiga, pero como confesaron hoy sus padres, "no podía quitarse de la cabeza lo que le habían dicho porque ella se sentía que daba asco".

"Ha llegado a creer todo lo que le decía y no fue suficiente el cambio de instituto ni la ayuda de psicólogos", afirmó el padre, quién comentó que aún cuando anuló todas sus cuentas y se acabaron los ataques directos, le llegaban comentarios a través de una amiga.

"En el caso de mi hija creemos y estamos seguros que no se actuó bien", declaró la madre a los medios, quién advirtió que incluso el propio instituto no lo consideró acoso ni creían necesario el cambio de centro.

Joaquín García también lamentó que la Consejería de Educación no volviera a tener contacto con ellos desde que les dieron el pésame y mantuvieron una reunión tras el fallecimiento de su hija para decirles que iban a investigar internamente lo ocurrido.

El padre manifestó que la intención de esta marcha es que se modifiquen los protocolos educativos "en lo que haga falta para que no ocurra lo que ha ocurrido con nuestra hija". Además quiso lanzar un mensaje a los jóvenes para que "luchen, para que hablan y que no pasen", y a sus padres para que "hablen mucho con sus hijos y que no dejen pasar si tienen sospecha de que están sufriendo acoso para denunciar".

"Es algo que nos repitieron a nosotros muchas veces, que teníamos que haber denunciado; confiamos en que el instituto iba a actuar y poner los medios suficientes y no lo hizo", agregó.

Recalcó que en la policía es "el único sitio donde se han preocupado por lo que ha ocurrido" a su hija, y donde recibieron ayuda.

"Era una chica muy sensible y no lo soportó. Queremos luchar porque ésto no vuelva a pasar, para que la gente se conciencie y se pongan medios para evitar que sufran los niños y jóvenes algo que hoy está a la orden del día, y mucha gente mira para otro lado".

Preguntado por la investigación policial, respondió que falta poco tiempo para que termine, pero todavía está en curso el trabajo del grupo de menores (GRUME), que entrevistó, entre otros, a la jefa de estudios del instituto del que supuestamente partió el acoso.

Natividad Mus Aliaga, miembro de la comisión de acción contra el acoso de la facultad de educación, comentó la existencia de casos de niños que padecen depresiones, tienen problemas de conducta y se autolesionan "a costa de la inoperancia del sistema", que, a su juicio, no ataja el acoso escolar.