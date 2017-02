UGT convoca protesta lunes por convocatoria oposiciones trae efecto llamada

Murcia, 10 feb (EFE).- La Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT han convocado hoy a interinos docente para asistir el lunes, a las 18.00 horas, a la concentración que llevarán a cabo a las puertas de la Consejería de Educación en protesta por la convocatoria de oposiciones a pesar del previsible efecto llamada.

UGT ha pedido un encuentro con Pedro Antonio Sánchez para exigir que no se lleve a cabo el proceso de oposiciones a educación Infantil y Primaria "por el más que previsible y caótico efecto llamada que va a provocar", según anunció hoy el responsable de Enseñanza Pública de FeSP-UGT Región de Murcia, Alfonso Vera.

Criticó además el "circo mediático y de entretenimiento" de la consejera de Educación y Universidades, Isabel Sánchez-Mora, "reprobada en la Asamblea Regional".

Recordó que ayer Castilla La Mancha anunció que tampoco convocaría oposiciones a Infantil y Primaria, sumándose así a Andalucía y a la Comunidad valenciana.

"Todo el proceso lo hemos conocido por los medios de comunicación", ha aseverado, por lo que ha señalado que el sindicato no reconoce a una consejera como interlocutora, dado que se "ha saltado a la torera" la negociación con los sindicatos y desoído a los interesados, los opositores murcianos, quienes no quieren que se realicen las pruebas en estas condiciones.

Vera ha aludido a las reducción de aulas de 3 años; a las disminución de docentes interinos; a la publicación de datos personales; a no respetar los acuerdos de Mesa sectorial en cuento a tasa de reposición y número de plazas a convocar; al alegado del 'efecto llamada' para no convocar las oposiciones a Secundaria; y un largo etc. como ejemplo de la nefasta gestión y la improvisación de la Consejera.

Así, ha afirmado que "en contra de este despropósito y con el mismo alegato de 'efecto llamada' en UGT somos tajantes, desde el principio, y decimos un rotundo y claro NO", al tiempo que ha insistido que no es una negación a la convocatoria de oposiciones, sino a la convocatoria en estas condiciones.

Verá ha explicado otras comunidades, como Castilla La Mancha, tienen un calendario de convocatorias que ayuda a los interinos a organizar su vida laboral y familiar, "del que podría aprender esta Región, y ha apelado a las administraciones a consensuar la convocatoria de oposiciones a través de una mesa sectorial a nivel nacional".

Finalmente, el responsable sindical de Enseñanza Pública ha explicado que UGT se reunirá con la Aidmur para analizar las posibles actuaciones a llevar a cabo y que los servicios jurídicos de UGT están estudiando de qué manera se pude para esta desastrosa convocatoria que no ha sido negociada previamente con las organizaciones sindicales, legítimas representantes de las y los trabajadores.