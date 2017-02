M-Clan y Varry Brava se suman al cartel del SanSan Festival de Benicàssim

Benicàssim /Murcia, 10 feb .- El SanSan Festival incorpora a los escoceses Prides de cabeza de cartel en su cuarta edición, que suma el nombre de los murcianos M-Clan y Varry Brava -oriundos de Orihuela (Alicante)- a los ya anunciados de sus paisanos Neuman y Viva Suecia y de los cartageneros Nunatak.

Es la tercera confirmación del evento de Benicàssim (Castellón) del 13 al 16 de abril, tras las de la mítica banda de Leeds Kaiser Chiefs y de Leiva, referente del rock en español.

A ellos se suman nombres como La Raíz, Niños Mutantes o Manel, entre otros.

La del SanSan será la primera incursión de la banda de Glasgow en un festival de música español, han señalado desde la organización en un comunicado.

Prides, el dúo formado por Stewart Brock (voz y teclados) y Callum Wiseman (teclado y guitarra), acudirá al festival para "sacudir al público con sus canciones bailables, sus letras optimistas y coloristas, y sus melodías pegadizas", han explicado las mismas fuentes.

La confirmación de Prides para el festival benicense ha coincidido con el lanzamiento del nuevo sencillo de la formación, "Away with the Night", un adelanto de lo que será su próximo álbum previsto para finales de junio.

La banda se presentó recientemente en España con su sencillo "Messiah", de su primer disco, "The Way Back Up", "todo un éxito tanto en las radios como en las pistas de baile del Reino Unido" y que mezcla las influencias del grupo.

"Prueba de ello es dicho sencillo, donde se dejan ver toques que van de The Cure a Justice pasando por ecos del Michael Jackson más clásico o los primeros Coldplay", han indicado las mismas fuentes.

Prides actuó en la ceremonia de cierre de los juegos de la Commonwealth de 2014 y en el mítico escenario John Peel del Festival de Glastonbury.

Teloneros de Blink-182 en la célebre Brixton Academy, su tema 'Out of the Blue' fue incluido en la banda sonora del videojuego FIFA 2015.