Tovar dice que el único que se parece a Mas es Pedro Antonio Sánchez

Cartagena, 9 feb (EFE).- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha declarado hoy que el único político de la Región que se parece al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, no es él sino el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, porque se tiene que "personar en los juzgados".

"No me parezco en nada a Mas. El que se parece y se persona en los juzgados es Sánchez", ha afirmado González Tovar, que ha calificado como "salida insultante y ocurrente" las declaraciones de Arroyo sobre la demanda de conciliación presentada por el PSOE para que el PP acredite que el líder del Ejecutivo murciano ha sido objeto de 16 denuncias archivadas por parte de los socialistas.

El líder socialista ha asegurado que Sánchez no podrá demostrar sus afirmaciones, ha apuntado que el "político que miente está incapacitado para gobernar" y ha recordado que el PSOE no actúa por "persecución" sino para "vigilar la legalidad" y evitar que "se salten la línea roja".

Mientras, el portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, ha emplazado a González Tovar a que cambie la puerta de los juzgados por la de la sede regional del PP para "hacer lo único que le queda en una vida política que toca a su fin", como es "pedir perdón" a los dirigentes populares que fueron objeto de denuncias del PSOE y cuyas causas han sido archivadas.

Para Martínez, el líder socialista ha fracasado porque los ciudadanos no le han dado su confianza, y ha optado por "intentar ganar las elecciones con denuncias y no sumando votos", al tiempo que le ha acusado de "no respetar la separación de poderes" al intentar que el Poder Judicial "les dé la razón". "Eso no es democracia", ha sentenciado.