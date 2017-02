C-LM no convoca oposiciones a maestro y UGT pide que se suspendan en Murcia

Toledo/Murcia, 9 feb (EFE).- La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha dicho hoy a los sindicatos en mesa sectorial que de momento no puede convocar oposiciones de maestros, como tenía previsto, ya que lo impide la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), según han informado tras la reunión Anpe, CCOO y CSIF.

Al conocerse esta noticia en Murcia, el sindicato UGT ha convocado mañana a los medios de comunicación para anunciar actuaciones con el fin de la consejería del ramo murciana desconvoque las que están previstas en esta región para evitar "un efecto llamada en detrimento de las y los interinos docentes murcianos".

En la mesa sectorial castellanomanchega, la consejería ha explicado que al no haberse prorrogado los PGE es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que tiene que permitir la convocatoria de empleo público, para lo que tiene un mes de plazo desde ahora.

Sin embargo, teniendo en cuenta que las oposiciones en educación son en verano es "muy probable" que este año no se convoquen, según ha dicho a Efe la secretaria de Educación de CCOO en Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez.

La previsión de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes es convocar oposiciones de unas 500 plazas en Primaria para acompasar las convocatorias con otras comunidades autónomas y evitar el "efecto llamada".

En este sentido, Gómez ha señalado que ya hay otras comunidades que "también se están descolgando" de sus convocatorias de oposiciones ante la situación de los PGE, como Castilla y León, Extremadura o Murcia.

En esa situación, CCOO desaconseja una convocatoria "precipitada y escasa" y deja claro que, además, no pasará "nada" si no hay convocatoria, porque las plazas no se pierden ni los centros educativos van a quedar desatendidos.

Mercedes Gómez ha valorado el "interés" que tiene el Gobierno regional en convocar oposiciones, ante lo cual "no tenemos nada que objetar" -ha resaltado- siempre que sea una convocatoria amplia y con tiempo suficiente.

Por su parte, el sindicato CSIF ha recordado que la no convocatoria de oposiciones este año era una demanda del sindicato desde el pasado verano ya que repetir oposiciones al mismo cuerpo dos años consecutivos no garantiza la estabilidad de los maestros interinos, ha indicado en un comunicado.

CSIF también ha señalado que una convocatoria en Castilla-La Mancha tendría un efecto llamada para profesionales de otras regiones teniendo en cuenta, por ejemplo, que Andalucía no va a convocar en Primaria, Infantil y Educación Física.

Este sindicato "aplaude la decisión" de la Consejería de no convocar oposiciones de maestros e instar a guardar las plazas para futuros procesos selectivos.