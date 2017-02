Page hablará próximamente sobre agua con los presidentes de Murcia y Valencia

Toledo, 8 feb (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se reunirá "a la vuelta de muy pocas semanas" con sus homólogos de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), y de Valencia, Ximo Puig (PSOE), para tratar de alcanzar un acuerdo en materia de agua.

García-Page, durante la presentación de la nueva aplicación turística y divulgativa del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, se ha mostrado "optimista" y ha confiado en lograr "cuando acabe esta Legislatura" un "principio de acuerdo con los gobiernos murciano y valenciano" en torno al agua.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, "lo importante" es ir "por un camino de coordinación" y, por ello, ha dicho que se reunirá con los presidentes de Murcia y Valencia.

"Para empezar a hacer entre nosotros lo que, sin duda, no puede ser sin nosotros y, además, no nos lo van a dar resuelto nunca", ha expuesto y, en este sentido, ha reconocido que no confía en el Gobierno de Mariano Rajoy para que "arregle el problema del agua".

Ha denunciado que, "cuando ha habido ocasión", les "han dejado tiritando" y, por ello, ha celebrado "y mucho" las palabras del presidente de Murcia en la Conferencia de Presidentes donde, a su juicio, "vino a reconocer delante de todos que de agua hay que hablar, que eso de que hay un pacto de Estado es falso".

El presidente de Murcia, ha continuado, quiere retomar las conversaciones para "un gran pacto de Estado sobre el agua" y, sobre este asunto, ha considerado que si "hay que negociar y renegociar sobre el agua es porque, evidentemente, ese famoso pacto" que les "vendieron" fue "no la venta de un pacto sino de toda la región y de todos los intereses naturales de Castilla-La Mancha".

"El Gobierno de España sigue haciendo trasvases al Levante que los va a tener que hacer en cubitos de hielo, tal y como nieva y como viene la nieve en el Levante español", ha ironizado.

A juicio de García-Page, es "paradójico" que haya problemas de agua en Castilla-La Mancha y que, sin embargo, se siga "mandando agua todavía a zonas de este país que tienen sobrecargados los acuíferos" y tienen "problemas de inundación de nieves y de adversidades climatológicas".