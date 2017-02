Murcia acude al Nacional sub 17 femenino "con todas las opciones de ganarlo"

Murcia, 8 feb (EFE).- La selección murciana sub 17 femenina de fútbol sala parte "con todas las opciones" en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de la categoría, que arranca hoy en Cataluña, y que afronta "con el objetivo de ganarlo", según ha dicho su entrenador, Manuel Granados.

El técnico murciano se ha mostrado ambicioso ante el estreno en la competición, que el combinado regional disputará desde el grupo C con Cantabria, La Rioja y Cataluña como rivales.

El debut en el torneo que se desarrollará hasta el domingo en las localidades barcelonesas de Casteldefells y Esplugas de Llobregat se llevará a cabo hoy frente a las riojanas y antes de eso Granados ha mostrado sus impresiones en declaraciones a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM).

"Las chicas están preparadas para competir a un alto nivel dado que tenemos un equipo que pese a su juventud tienen mucha experiencia en este tipo de campeonatos. Son jugadoras que pueden ocupar diferentes posiciones y que hacen que el equipo esté muy compensado en todos los puestos", ha apuntado Granados.

Sobre las perspectivas en este campeonato ha dejado claro que "con humildad, sacrificio y trabajo" tienen "todas las opciones".

"Acudimos a esta cita sin creernos mejor que nadie y respetando a todos los rivales, pero siendo conscientes de que Murcia tiene que ir a un Campeonato de España con el objetivo de ganarlo", ha comentado.

De los rivales ha otorgado a la selección catalana el papel de favorito: "No hemos podido ver demasiado de los contrincantes, pero sí que sabemos a lo que nos enfrentamos. Hemos podido ver a algunas rivales, las tres selecciones tienen jugadoras en Primera y en Segunda División, algunas han debutado incluso con la selección española sub 21 y sabemos que no habrá rival fácil. Cataluña por ser la anfitriona y por la gran experiencia de su seleccionadora es la favorita del grupo".

Por otra parte, con respecto a jugar fuera de casa este Nacional ha manifestado que "siempre es bonito jugar ante tu afición, pero, al igual que en Madrid el pasado año, tendremos a muchos murcianos que harán un gran esfuerzo por estar apoyándonos allí y sentiremos su calor".