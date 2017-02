Katsikaris apela a "poner las cosas en orden" en el adiós europeo del UCAM CB

Murcia, 7 feb (EFE).- El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, Fotis Katsikaris, ha apelado hoy a "poner las cosas en orden" en un equipo que está al borde de los puestos de descenso en la Liga Endesa y que mañana miércoles se despedirá de la Eurocopa recibiendo al Lokomotiv Kuban Krasnodar ruso.

El técnico griego ha comparecido en rueda de prensa dos días después de la derrota por 61-89 ante el Real Madrid y en la víspera del último encuentro del UCAM CB en la segunda competición continental en importancia por detrás de la Euroliga en la temporada de su estreno internacional.

Antes de trabajar con los suyos en el Palacio de los Deportes, escenario del choque de mañana, Katsikaris ha hablado de la actualidad de un conjunto que ya no tiene opciones de disputar los cuartos de final de la Eurocopa, pero que quiere despedirse de buena manera.

"Tenemos que mejorar y recuperar sensaciones. Me gustaría no disputar este partido en este momento y contar con más tiempo para entrenar de cara al domingo, pues el equipo lo necesita, pero tenemos que estar contentos por haber visto al UCAM CB en Europa por primera vez en su historia y no tenemos derecho a relajarnos en este encuentro. Queremos acabar ofreciendo una buena imagen delante de nuestro público", ha señalado el de Korydallos.

Curiosamente el adiós europeo del club grana se producirá ante el equipo en el que Katsikaris comenzó la temporada como entrenador.

Ante esta cita ha declarado lo siguiente: "Desde el corazón digo que no es un partido especial para mí, pues se trata de una historia pasada, aunque será curioso ver enfrente a los jugadores que entrené esta misma temporada".

Sobre su marcha de la entidad rusa ha apuntado que "el Lokomotiv tenía 10 jugadores nuevos en su plantilla y hacía falta tiempo para que el equipo cogiera ritmo y conmigo faltó confianza y paciencia, aunque ahora sí está adquiriendo la forma y lleva una muy buena racha, algo normal".

Centrado en su propio equipo y con el partido del domingo en la pista del Divina Seguros Joventut de Badalona en el horizonte, el técnico del UCAM CB ha admitido que hay mucho trabajo por hacer.

"En la situación en la que estamos, la cual te puede confundir, debemos mejorar y he hablado con los jugadores diciéndoles que tenemos que ser más duros y a partir de ahí tendremos más confianza para realizar nuestro juego. Debemos poner las cosas en orden y desde la defensa, el rebote y cuidando los detalles podremos correr más y anotar más".

"A mí no me gustan los marcadores bajos, pero hay que defender para a partir de ahí correr y salir al contragolpe", ha añadido.

Sobre el hecho de abusar de los lanzamientos triples lo ha argumentado en cierto modo aludiendo a una cuestión física. "Cada vez hay más equipos físicos y para los entrenadores es una prioridad cerrar la zona a los rivales. Nosotros buscamos el equilibrio que perdimos con la marcha de Vítor Faverani al Barcelona y tenemos que pisar la pintura ya que no somos un equipo de balonmano".

"No somos tanto una amenaza con los pívots, pues Delía y Tumba son jugadores de trabajo, de ir al rebote ofensivo, pero ni uno ni otro es Faverani", ha agregado.

Igualmente ha reconocido que "hay jugadores claves en nuestro equipo que no están finos" y ahí se ha referido al base argentino Facundo Campazzo: "Es humano y está pasando una mala racha, pero es un chico muy responsable al que no le salen las cosas y tenemos que apoyarle porque le necesitamos y es nuestro termómetro".

Katsikaris sabe que "la Eurocopa pasa factura física y más si se combina con la Liga más dura de Europa, que es la de España".

"Yo ya lo sufrí cuando entrenaba al Bilbao Basket y cuesta recuperarse de los esfuerzos de tantos partidos y tantos viajes, pero hay que superarlo", ha explicado el técnico, quien mañana espera poder contar con el alero lituano Martynas Pocius tras superar la lesión que arrastraba en la rodilla derecha. "Estará y ya veremos si juega más o menos minutos porque con tantos partidos le faltan entrenamientos", ha comentado su entrenador.