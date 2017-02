Elías debe "dar paso adelante" en ElPozo con bajas de Miguelín y "Andresito"

Murcia, 7 feb (EFE).- Elías Beltrán, jugador canterano de ElPozo Murcia Fútbol Sala que afronta su primera temporada como integrante de la plantilla profesional, ha reconocido que debe "dar un paso adelante" ante las ausencias por sendas lesiones de dos internacionales como Miguel Sayago "Miguelín" y Andrés Alcántara "Andresito" y que trabaja con la intención de ofrecer "lo mejor" de sí mismo para hacerse notar.

Elías ha hecho estas declaraciones al término del entrenamiento que ElPozo ha realizado en el Palacio de los Deportes de Murcia y antes de subir al autobús que llevará al equipo a Valencia, donde esta tarde a las ocho y media se enfrentará al Levante en el partido de vuelta de las semifinales de la VII Copa del Rey.

El encuentro lo encarará el conjunto dirigido por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" con todo a favor para acceder a la final, pues en el choque de ida ganó por 10-1 y, por lo tanto, lleva nueve goles de renta en una eliminatoria a priori resuelta.

Pese a ello, el jugador andaluz ha dejado claro que "no es un partido de entrenamiento" y que irán a ganarlo. "No vamos allí a pasearnos y no pensamos en una remontada del rival, pues eso sería como para echarnos a todos. Vamos a Valencia con la intención de ganar y que ello sirva para conseguir confianza de cara a los próximos partidos, que serán duros y debemos tener la confianza por las nubes para poder sacarlos adelante", ha señalado.

Este encuentro llegará cuatro días después de que ElPozo y el Levante se enfrentarán en la Liga, entonces con resultado de empate a uno en el pabellón El Cabanyal de la capital del Turia.

"Era un partido en el que teníamos que haber sacado los tres puntos para seguir la estela del Barcelona y el Inter. Llegó en una semana difícil para nosotros, pues, al estar fuera los internacionales, no entrenamos todos juntos hasta el viernes, un día antes de jugar, y el rival llevaba dos semanas preparándose. Además, nos encontramos un ambiente complicado en la pista, pero incluso así tuvimos que vencer y pinchamos", ha explicado.

El Levante es el penúltimo clasificado y, por lo tanto, no es precisamente un adversario directo de ElPozo en la pelea por estar arriba. Sin embargo, los granas cedieron dos puntos, como ha pasado ante otros equipos de la zona media baja.

"Nosotros afrontamos los partidos al 100%, pero se dan circunstancias y en algunos no entra la pelota. Frente a los rivales que no están en los primeros puestos hemos cedido puntos y es una asignatura pendiente que tenemos que aprobar", ha añadido Elías.

El joven ala zurdo, de 23 años, es exigente y, pese a debutar como profesional, asume el protagonismo, sobre todo tras las lesiones de Miguelín y Andresito.

"Son dos jugadores que ocupan la posición en la que yo me desenvuelvo. Ellos están contratados y yo subiendo, pero tengo que dar un paso adelante, como dice el míster, y darlo todo de mí", ha indicado al tiempo que se ha mostrado "con ganas de coger minutos" para aportar al colectivo.

Al analizar su temporada, en la que ha disputado 16 partidos, todos ellos como suplente, y ha marcado un gol, ha declarado lo siguiente: "Al principio empecé bastante bien, luego tuve una pequeña lesión y me costó entrar. Los jugadores con los que tengo que competir no lo ponen fácil, pero no valen las excusas y tengo que dar lo mejor de mí para que el entrenador siempre me tenga en mente".