Cinco expertos controlarán poblaciones vertebrados amenazados en Región

Murcia, 5 feb (EFE).- Cinco expertos llevarán a cabo el seguimiento biológico de las especies de fauna vertebrada amenazada en la Región, que finalizará en diciembre de 2019, y cuyo objetivo es determinar las medidas a tomar para revertir estados de conservación desfavorable o corregir los factores de amenaza.

Según han informado fuentes de la Administración regional, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha adjudicado el contrato para este programa, que cuenta con una inversión prevista de 743.900 euros, financiados en un 80 por ciento por la Unión Europea, a través del Programa Operativo Feder.

El Programa incluye los cinco grupos de vertebrados terrestres: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que suman 425 especies presentes en la Región, de las que 46 son consideradas como prioritarias.

Entre las especies prioritarias se encuentran el fartet, el águila perdicera, la nutria y la malvasía cabeciblanca, de las que recientemente se ha aprobado su plan de recuperación, y las que próximamente se iniciará la tramitación de su plan de recuperación, como el destinado a la conservación de las aves esteparias (avutarda, cernícalo primilla, sisón, ortega, alondra ricotí, ganga ibérica y aguilucho cenizo), así como de la tortuga mora.

Otro grupo de especies, consideradas como no prioritarias, incluye 49 especies de vertebrados catalogados o no de amenazados, presentes en la Región de Murcia de forma ocasional como divagantes, en dispersión o en paso migratorio, y aquéllas que debido a su amplia distribución no son objeto de un censo o seguimiento específico, pero de las que es necesario disponer de un registro de citas de presencia o avistamiento.

Según las fuentes, estos registros acumulados durante un periodo de tiempo amplio y apoyado con sistemas de información geográfica son claves en el análisis e interpretación de la biodiversidad regional, ya que ofrecen la oportunidad de observar cambios y tendencias globales.

La información recogida, atendiendo a distintos niveles de control de calidad y verificación, permite obtener una visión global de la importancia regional para un conjunto muy extenso de especies de fauna, y la posibilidad de analizar y valorar determinadas áreas de interés y distribución de especies de vertebrados terrestres.

La información de los seguimientos de la fauna amenazada es utilizada habitualmente en la toma de decisiones sobre los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, informes de afección a la Red Natura 2000, preparación de documentos de planificación y gestión de espacios naturales protegidos y de los planes de recuperación y conservación de las especies amenazadas.