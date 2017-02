El Fogasa no tiene que pagar el kilometraje y plus de transporte, según TSJ

Murcia, 4 feb (EFE).- El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) no está obligado a asumir el pago de las cantidades demandadas por kilometraje y plus de transporte en las reclamaciones salariales, según se recoge en una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima así en parte el recurso que el citado organismo presentó contra la resolución de un Juzgado de lo Social de Murcia que lo condenó no solo al pago de los salarios, sino también a las cantidades correspondientes a aquellos otros conceptos.

La sentencia que ahora queda rectificada parcialmente señala que dos profesoras de una academia acudieron a los tribunales ante el impago de las nóminas correspondientes a varios meses, pero no pudieron cobrar las cantidades que se les adeudaba ante la situación de insolvencia del centro.

El Juzgado, entonces, condenó al FOGASA al pago de los salarios debidos, junto con el kilometraje y el plus de transporte, por lo que aquella entidad apeló la resolución ante el TSJ.

Esta segunda sentencia dice que "la garantía que asume el FOGASA en virtud de lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores no alcanza a los conceptos no salariales, por lo que no debe comprender las sumas reclamadas por el concepto kilometraje, por su evidente carácter indemnizatorio".