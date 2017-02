Trabajadores Navantia inician movilizaciones en 25 aniversario quema Asamblea

Cartagena, 2 feb (EFE).- Los trabajadores de Navantia Cartagena han aprobado hoy en asamblea que a partir de mañana, coincidiendo con el 25 aniversario de la quema de la Asamblea Regional durante las protestas de Bazán, iniciarán las protestas no realizando horas extras remuneradas, ni compensatorias (tiempo por tiempo), ni cualquier tipo de modificación de las jornadas.

Esta decisión se ha adoptado en respuesta al silencio de la empresa sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a abonar a la SEPI los pagos adeudados a raíz de la anulación del cuarto convenio, y a la falta de respuesta sobre la necesidad de negociar un plan industrial que dé viabilidad a una empresa que cuenta con una plantilla "envejecida".

El presidente del comité de empresa de Navantia Cartagena, Eduardo Aranda, ha declarado a los medios que la empresa "no puede morir" por que la dirección no le dé carga de trabajo ni por la no renovación de una plantilla de 1.170 trabajadores que cuentan con una edad media de 53 años.

"Ya está bien de que el futuro de la empresa le importe poco a la SEPI", ha afirmado antes de reclamar la necesidad de "recapitalizar" la plantilla con un ERE en el que se apueste por el "contrato relevo", en virtud del cual, los veteranos enseñarán "oficios que no se enseñan en ningún centro" a los jóvenes que entren a formar parte de la cadena de producción.

El "plan industrial de futuro" debe contemplar, según Aranda, el desglose de las necesidades, la carga de trabajo y las especialidades en cada astillero, incidiendo en que los contratos logrados por Navantia, como los buques para la Armada saudí o la serie S-80, obligan a "rejuvenecer la plantilla, no a reducirla".

El presidente del Comité de Empresa ha señalado que la negativa a realizar las 80 horas extraordinarias remuneradas fijadas por convenio y las compensatorias "no ralentizarán" los trabajos en el S-80, sino que obligarán al jefe de Producción a modificar los cuadrantes laborales.

Este inicio de las protestas coincidirá mañana con el cuarto de siglo del incendio de la Asamblea durante los disturbios mantenidos por trabajadores de la antigua Bazán (ahora Navantia) y Peñarroya con la Policía Nacional, que derivó en el incendio de la Asamblea Regional.

El presidente del Comité de Empresa en aquel año, Antonio Sáez, ha recordado la reconversión industrial y el cierre consiguiente de muchas empresas y el despido de muchos empleados en la ciudad. "Fueron días difíciles que a nadie le gustaría repetir", ha sentenciado.

Sáez ha apuntado que los trabajadores "sufrieron mucha presión policial y del gobernador civil", además de realizar un encierro en el astillero que les privó de estar con la familia, si bien ha resaltado la "unidad total de los trabajadores y la ciudad".