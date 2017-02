Asamblea propondrá a Alfredo Montoya y María Luisa Balaguer al TC

Cartagena, 2 feb (EFE).- La Asamblea Regional propondrá al Senado en el pleno del próximo 9 de febrero a Alfredo Montoya (Madrid, 1937) y a María Luisa Balaguer (Almería, 1953) como candidatos al Tribunal Constitucional.

Montoya, propuesto por el PP, es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, diplomado en Estudios Americanos, y doctor 'Honoris Causa' por la Universidad Central del Este de la República Dominicana, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad de Murcia, en cuya Facultad de Derecho impartió clases.

Balaguer, postulada por el PSOE, es consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada en 1976 y doctora en Derecho por esta Universidad en 1983.

La candidaturas presentadas hoy en la Junta de Portavoces saldrán adelante con los respectivos votos de los partidos proponentes, mientras que Podemos ha anunciado que se abstendrá por no compartir el método de elección, misma opinión que mantiene Ciudadanos, que todavía no ha manifestado el sentido del voto. Tanto la formación morada como la naranja no han presentado candidatos.

El portavoz popular, Víctor Martínez, que ha anunciado su propuesta en la primera Junta de Portavoces del periodo de sesiones, ha valorado el currículo de Montoya y su "vinculación" con la Región al ser profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. "Mantenemos la cuota murciana", ha afirmado satisfecho.

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha defendido la candidatura de Balaguer porque se materializa la apuesta de los socialistas por renovar el Tribunal Constitucional con mujeres.

En este sentido, la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, pidió la semana pasada a los grupos, mediante una carta remitida a los cuatro portavoces, que presentaran candidatas a la votación debido al escaso número de magistradas con que contaba este órgano judicial.

Además, la Junta de Portavoces ha ordenado la actividad de la próxima semana, que será reducida debido a los congresos nacionales de Ciudadanos, que se celebrará el próximo fin de semana, y del PP y Podemos, que tendrán lugar entre el 11 y el 13 de febrero.

Por ello, el miércoles se ha convocado a la Comisión de Competencia Legislativa y el jueves sólo habrá sesión matinal del pleno, en el que, además de votar el candidato al TC, se aprobará la proposición de ley por la que se modifica la Ley de Puertos, que ha sido consensuada por PP, PSOE y Ciudadanos.

El orden del día incluye además la elección, por sustitución, de un miembro del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia y otro del Consejo de Transparencia.

Finalmente, el PP ha pedido adelantar el inicio de los plenos vespertinos de los jueves una hora, a las 16 horas, para ayudar a conciliar la vida laboral y personal de los diputados y el personal de la Asamblea Regional y de los grupos parlamentarios.