Kike Boned y Julio García Mera: del parqué a la televisión

Madrid, 1 feb (EFE).- Kike Boned y Julio García Mera formaron parte de aquella selección española de fútbol sala que ganó sus dos únicos Mundiales, el de Guatemala 2000 y el de China Taipéi 2004 y desde esta semana vuelven otra vez a encontrarse como compañeros, ahora en televisión, comentando en Eurosport.

Rivales en sus clubes y líderes de sus vestuarios, compartieron experiencias internacionales con España. Ahora, Eurosport 2 ha conseguido reunir a ambos para comentar los partidos de la LNFS.

A partir del 3 de febrero, la cadena emitirá un partido de la Liga cada viernes tras llegar a un acuerdo por tres temporadas con la Liga Nacional de Fútbol Sala. Lo harán a lo grande, con imágenes de la llegada de los jugadores al pabellón, amplias previas, pospartidos, entrevistas con los protagonistas e incluso imágenes de los vestuarios.

Al equipo coordinado por Miguel Ángel Méndez, que dirigirá a Marta Sánchez Bellas a pie de campo y a Gustavo Muñana, se ha unido una pareja especial que podrá dar un punto de vista muy profesional sobre todo lo que ocurra a lo largo de los 40 minutos de cada partido.

Kike Boned y Julio García Mera serán los encargados de aportar los comentarios más profesionales de aquellos que un día jugaron al fútbol sala. El primero, en las filas de ElPozo Murcia, se retiró en 2014 después de 180 internacionalidades, una marca histórica de la selección española. El segundo, dejó el fútbol en 2007 después de varios cursos en el Interviu Boomerang.

Ambos compartieron vestuario en la selección y ganaron dos Mundiales. Ahora, compartirán set de televisión para ampliar una relación profesional que se cortó tras la retirada de Julio García Mera, que, al contrario que su nuevo compañero, ya tiene experiencia en los medios de comunicación. De hecho, es licenciado en periodismo.

"¿Enseñarle a Kike? Kike tiene muchas tablas. Demasiadas tablas. Es muy buen comunicador. En redes es un experto. En todo caso nos tendrá que asesorar él a nosotros", afirmó a EFE García Mera.

"Yo me voy a dejar. Se lo he dicho a Miguel Ángel, Gustavo, Marta y a Julio. Para mí es un mundo por explorar y me abro a todo tipo de ayuda, asesoramiento y consejo. Todo el mundo que se ha puesto delante de un micrófono tiene una experiencia que no tengo. Espero hacerlo con toda la honestidad y lo mejor posible", contestó Boned.

Ambos comentarán un torneo que está en la cima del fútbol sala. Nombres como los de Ricardinho, Rivillos, Miguelín, Cardinal o Diego hacen que la LNFS sea la mejor del mundo. Aunque aseguran que hay un camino por recorrer para mejorar, los dos coinciden que están frente a un torneo increíble.

"Hemos pasado un trecho a nivel social y deportivo complicado, pero la Liga sigue en pie. Hay mucho camino por recorrer. Es un deporte joven, de apenas 25 años y forma parte de la realidad de nuestro deporte a todos los niveles. En cualquier colegio se juega al fútbol sala y en la elite, el fútbol sala español es un dominador y referente en el mundo. Podemos estar satisfechos", explicó Boned.

"Pero no hay que caer en la autocomplacencia. Tenemos que seguir mejorando todos. Estamos en la mejor Liga del mundo por organización, por jugadores de relevancia, por equipos, por tradición y por todo", respondió García Mera.

Julio García Mera es partidario de mostrar todo. Para el ex internacional español, enseñar la trastienda de los partidos "es la manera ideal" de hacer más visible el fútbol sala. Por eso, indicó, no hay que tapar ni ocultar nada y hay que contar las historias "tal cual".

"El consumidor y el aficionado quiere ver todo lo que pasa en el partido y alrededor de él. Todo lo que ocurre es mucho más de los 40 minutos en los que la pelota está rodando. Lo más importante es lo que ocurre en la cancha, quién gana y quién pierde, pero hay muchas cosas que enriquecen. Los medios tienen la obligación de que los aficionados lo vean con honestidad y seriedad. Y Eurosport lo va a hacer", apuntó Boned.

Boned heredó de Julio García Mera su liderazgo en la selección española. Ambos siempre fueron muy líderes en sus vestuarios y de nuevo tendrán que complementar sus diferentes caracteres. Boned lo tiene claro: "Va a ser buen a igual que lo fue. Como rivales y compañeros tuvimos una relación buena de respeto mutuo. Estoy seguro de que la relación con Julio va a ser igual o mejor que cuando compartíamos vestuario".

Además, compartirán cierto el gusanillo que a veces aparece en los dos cuando ven un partido de fútbol sala desde una grada. Aunque cada vez menos, "el bicho", como lo llama Julio García Mera, incordia para crear esa necesidad de saltar al parqué y dar una patada a la pelota.

Sin embargo, eso ya son tiempos pasados y el futuro es un

micrófono para ambos. Y, coinciden, la entrada de clubes como el Real Madrid, sería beneficiosa para la Liga: "Cuantos más clubes, mejor. El Madrid, el Atlético, el Celta de Vigo... que todos los equipos de España tengan su equipo de fútbol sala", señaló García Mera.

Tal vez algún día eso ocurra. Y, tal vez, para comentar partidos como un Real Madrid-Barcelona, esté una pareja de líderes como Kike Boned y Julio García Mera, que del parqué han pasado a la televisión.