CTSSP pide responsabilidades políticas por "nefasta gestión" cárcel San Antón

Cartagena, 1 feb (EFE).- Cartagena Sí Se Puede ha exigido hoy responsabilidades políticas por la "nefasta gestión" del Gobierno local en la subasta de la cárcel de San Antón, criticando que no se haya optado a su compra y no haber cobrado los impuestos pendientes de pago sobre el inmueble.

En un comunicado, CTSSP ha denunciado la "complicidad e inacción" de PSOE y Movimiento Ciudadano por haber dejado pasar "deliberadamente" la oportunidad de comprar el inmueble para que "empresarios de su confianza adquieran el edificio", incumpliendo "flagrantemente" el programa electoral de ambos partidos.

La formación morada también ha criticado la "contradicción" que supone estar defendiendo la sanidad pública reclamando que el Rosell funcione como hospital general y, "simultáneamente, favorecer los negocios de la sanidad privada", en alusión a que no pujaron por la antigua prisión, dejando como único postulante al Hospital Perpetuo Socorro.

Esta "desidia" ha continuado, según CTSSP, con el conocimiento de que el equipo de Gobierno no puede recuperar el dinero pendiente en materia de impuestos de la cárcel y desconoce la cantidad que se adeuda, por lo que ha pedido responsabilidades políticas "inmediatas".

La formación morada cree que no es casual esta "curiosa parálisis", y la ha relacionado con la expropiación del Hotel Peninsular, un edificio que no resultaba "prioritario", cuyo trámite llevaba muchos años pendiente de ejecutar y que suponía el mismo importe que la cárcel de San Antón.

"Por un lado tenemos adquisiciones veloces que no resultan indispensables, y por el otro convocatorias del BOE que no se han visto, recaudaciones impositivas que no se hacen y patrimonio del municipio que en lugar de volver a la gente se verá transformado en un negocio privado", ha apuntado CTSSP.

Finalmente, esta formación ha ironizado con que el "bastón de mando" del alcalde de Cartagena, José López, es una "varita mágica" que "hace desaparecer impuestos y subastas públicas" al tiempo que "convierte en oro un hotel en ruinas y transforma en aparcamiento un edificio emblemático del municipio".