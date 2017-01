El PSOE atribuye humedades en casas a la mala ejecución de obras del Calvario

Lorca, 31 ene (EFE).- El PSOE ha atribuido hoy los problemas de humedades que afectan desde hace unas semanas a varias viviendas del barrio de Calvario a la mala ejecución de las obras públicas de renovación de calles que ejecuta el ayuntamiento en la zona.

Concejales socialistas se han reunido con vecinos que les han informado de las deficiencias detectadas en la ejecución de las obras y de los desperfectos que están ocasionando.

La edil del PSOE Marisol Sánchez ha explicado que los vecinos ponen el acento en "los graves problemas de humedades por filtraciones de agua que afectan a numerosas viviendas" y que según ellos es resultado de la deficitaria ejecución de las recientes obras en las calles del Calvario.

Sánchez ha lamentado que las obras "no solo no hayan servido para solucionar los históricos problemas que presentaba esta barriada, sino que además están causando conflictos y nuevas problemáticas que antes no padecían".

Para la edil, la causa de esos problemas es "una lamentable ejecución de las obras", por lo que ha reclamado "mayor control y supervisión" municipal para los trabajos de reforma que aún faltan para que no se produzcan nuevos desperfectos en propiedades particulares.

La concejala ha afirmado que hay varias familias afectadas por las humedades que se encuentran "indefensas" ante el ayuntamiento de Lorca para intentar reclamar soluciones por los perjuicios causados como consecuencia de las obras, ya que nunca antes habían sufrido filtraciones.

También se ha hecho eco de la queja vecinal de que las obras han provocado la eliminación de decenas de plazas de aparcamiento, algo que considera un problema añadido al que tienen que enfrentarse los habitantes de Calvario.

El PSOE ha propuesto por ello al consistorio que estudie la posibilidad de ampliar y reordenar el número de plazas de aparcamiento teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos y las características orográficas del barrio.

También que se acondicionen varios solares abandonados que existen en el barrio como posibles zonas de estacionamiento y que se revise y repare el firme de las calles de la barriada allí donde los adoquines ya se han hundido "pese a su reciente colocación", algo que, según la concejala, es especialmente grave en las calles Arcipreste Montesinos y Sarmiento.

El PSOE ha censurado que no hayan sido renovadas las farolas aprovechando las obras ni tampoco eliminado el cableado aéreo y ha demandado que comience cuanto antes la remodelación del parque infantil de Calvario.