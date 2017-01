Mónica Rodríguez: "La física y la literatura tratan de explicar el mundo"

Cartagena , 31 ene .- Para la escritora asturiana Mónica Rodríguez Suárez la literatura y la física "tienen mucho que ver", ya que ambas materias "tratan de explicar el mundo, la física de forma más objetiva y la literatura más de forma más subjetiva, pero las dos para darle un sentido a ese mundo".

La autora, licenciada en Física y máster en Energía Nuclear, dejó su carrera científica en 2009 para dedicarse por entero a la literatura infantil y juvenil, y ha publicado más de una treintena de libros y ganado diversos premios, entre ellos, el prestigioso premio Alandar en 2016, o el Ala Delta en 2011.

Rodríguez ha hecho esas declaraciones en una entrevista concedida a EFE en Cartagena, donde esta semana participará en varios encuentros con jóvenes lectores de su novela "El naranjo que se murió de tristeza", finalista del Premio Hache, la sección para adolescentes de 12 a 15 años del Proyecto Mandarache de fomento de la lectura entre los jóvenes.

La escritora ha considerado "increíble" ese proyecto, en el que son los propios lectores los que eligen al ganador del certamen, y ha considerado que los niños y adolescentes son un público "muy exigente", por lo que para conectar con ellos a través de una novela es importante "escribir desde la verdad" y sin "descender a un lenguaje de diminutivos" y obviedades.

"Cuando escribo, vuelvo a ser niña o joven", ha explicado como una de las fórmulas para conectar con ese sector, a través de las letras.

En una época en la que un adolescente tiene a su alcance cientos de entretenimientos, especialmente a través de internet, la literatura puede ofrecer "experiencias personales que de otra forma no se podrían vivir, porque la vida está limitada por un espacio y un tiempo y un yo personal".

"Al leer tenemos que crear, que inventar, imaginar y conectar con nosotros mismos, por eso, lo que se lee pasa a formar parte de nuestros recuerdos y nuestra experiencia, y la lectura se convierte en la mejor realidad virtual", ha insistido.

En ese sentido, ha destacado que un libro "no solo proporciona placer", sino que hacer que el mundo personal de cada uno "se multiplique y sea más grande": "Si no lees, no pasa nada, pero si lees seguro que pasan muchas cosas", ha matizado.

Además, ha señalado el papel positivo que pueden tener las redes sociales a la hora de ayudar a los jóvenes a acercarse a la literatura, conocer nuevos libros y autores y contactar con otras personas con intereses y gustos similares.

No obstante, ha considerado que la forma de leer e internet es diferente a la lectura de una novela, puesto que en el primer caso

"más que leer, escaneamos, vamos saltando", mientras que un libro implica "lentitud y reflexión", algo que cada vez es menos habitual en la sociedad actual.

Por eso, ha considerado que para formar a jóvenes lectores "los adultos debemos dar ejemplo leer, y poner libros a su alcance" porque, en su opinión, "cuando uno empieza a leer, ya nunca para".