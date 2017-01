Fran Pérez: "El UCAM estaba en una dinámica que no llevaba a ningún lado"

Murcia, 31 ene (EFE).- El defensa del UCAM Murcia Club de Fútbol Fran Pérez ha asegurado que Francisco Rodríguez, su entrenador, "está trabajando bien el tema psicológico" y que ha "levantado la moral" de un grupo que, según ha expuesto, "estaba en una dinámica que no llevaba a ningún lado".

Fran Pérez ha hecho esas declaraciones en el campo El Mayayo de Sangonera la Verde antes de entrenar junto a sus compañeros con la mente puesta en el choque del viernes en el estadio La Condomina frente al Sevilla Atlético.

El futbolista cántabro, de 31 años y que cumple su tercera temporada en Murcia, seguramente será titular tras la lesión sufrida por Hugo Álvarez y que le hizo retirarse del campo al poco tiempo de comenzar el partido que el UCAM CF empató a uno el domingo en el campo del Córdoba.

"Nunca es agradable entrar al campo por la lesión de un compañero, pero tenemos que estar todos disponibles porque el equipo lo va a requerir. A mí me tocó entrar en un momento complicado, tras encajar un gol y con el Córboba empujando, por lo que me costó adquirir el ritmo, pero me fui encontrando mejor y en la segunda parte me sentí bastante bien", ha explicado en alusión a su vuelta a la alineación con el choque en marcha tras varias semanas fuera de ella.

El 1-1 logrado en el estadio Nuevo Arcángel supone sumar "un punto bueno" en un campo "complicado" y ante un rival "que también se está jugando las castañas por salir de ahí abajo", según ha expuesto Fran Pérez.

"Valoro positivamente ese resultado, el equipo experimenta una mejoría y compite cada día mejor, aunque nos fuimos de allí con cierta mala sensación por los errores arbitrales que nos impidieron sumar los tres puntos", ha indicado el central santanderino, quien ha incidido en la progresión de un UCAM CF que, con Francisco Rodríguez al frente, es vigésimo con 24 puntos sumados en 23 jornadas y que está a un solo punto de la zona de permanencia.

"Estamos esperanzados en salir de esos puestos. Antes estábamos en una dinámica muy negativa que no nos llevaba ningún lado, pero con el cambio de entrenador, Francisco se ha encargado de levantar la moral al grupo y el vestuario está más unido. Él nos ha hecho creer que podemos y que vamos a conseguir el objetivo", ha apuntado.

Además, ha añadido que "cada técnico tiene sus ideas, pero lo más importante es el tema psicológico y él lo está trabajando muy bien".

"Todos competimos, el que juega y el que no lo hace, y hay una ilusión común por el lograr el objetivo de la permanencia".

Centrado en el compromiso del viernes frente al filial del Sevilla, que abrirá la vigésimo cuarta jornada en la Liga 1/2/3, Fran Pérez ha destacado el potencial de un adversario ante el que el UCAM CF empató a uno en la primera vuelta y al que se midió la pasada campaña en Segunda B. Los sevillistas son noveno con 32 puntos sumados y hace unas semanas llegó a ser segundo.

"Es un rival al que conocemos bien y si está arriba no es por casualidad. Está haciendo las cosas muy bien y nos planteará dificultades con jugadores que pronto estarán en Primera División. Nosotros afrontaremos este encuentro con una nueva final y con la idea de hacernos muy fuertes en casa, pues en La Condomina tenemos que sumar de tres en tres para salir de la zona en la que estamos", ha señalado el defensa universitario.