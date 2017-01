Álex: "Sin Miguelín ni Cardinal habrá que apechugar y ponerse más las pilas"

Murcia, 31 ene (EFE).- Álex Yepes, jugador internacional de ElPozo Murcia Fútbol Sala, ha asumido la cuota de protagonismo que le corresponde en el equipo, más aún tras las recientes lesiones de Miguel Sayago "Miguelín" y Fernando dos Santos "Cardinal", y ha dicho que "habrá que apechugar, currar mucho y ponerse más las pilas".

El pívot ciezano ha hablado claro, como suele ser habitual en él, y ha dado las claves a seguir para mantener el nivel de un equipo que tiene un pie y medio en la final de la Copa del Rey, es tercero en la Liga y disputará en marzo la Copa de España.

En su comparecencia ante la prensa en el Palacio de los Deportes después de haber regresado de su concentración con la selección española de fútbol sala, Álex ha asegurado estar "muy bien" y contento por haber disputado tres nuevos amistosos con el combinado nacional, uno ante Montenegro en Madrid y dos frente a Ucrania en Kiev.

"Defender a tu país es lo mejor que le puede pasar a un deportista y, aunque vengo de hacer un viaje largo y estoy algo cansado, tendré un día de descanso para recuperar", ha apuntado.

En Kiev la delegación española soportó temperaturas de 15 grados bajo cero y a ello se ha referido Álex con una sonrisa: "Me gusta mucho más el calor y allí la verdad es que teníamos que abrigarnos mucho".

En esa concentración resultó lesionado Miguelín, quien estará seis semanas de baja tras ser operado el viernes de una lesión en la rodilla derecha. Mientras, con Portugal también ha regresado lesionado Cardinal, y, aunque el alcance de la dolencia todavía no se conoce, seguramente también se perderá varias jornadas.

"Es mala suerte y se trata de dos jugadores importantes para el equipo, cuyas ausencias se pueden notar e intentaremos suplirlas saliendo a ganar cada partido", ha apuntado.

Al ser dos piezas claves en ataque, a Álex le tocará "apechugar, currar mucho y ponerse las pilas", tal y como ha declarado él mismo.

Sin tiempo para lamentaciones ni quejas, ElPozo visitará el viernes al Levante en la Liga de Primera División y luego el martes en el choque de vuelta de la Copa del Rey.

"Nos vienen partidos complicados que no serán fáciles. Tras esos encuentros frente al Levante nos enfrentaremos al Palma Futsal, al Movistar Inter, al Santiago Futsal, al Magna Gurpea y al Fútbol Club Barcelona Lassa. Son muchos partidos y de mucha exigencia hasta llegar a la Copa de España, pero estamos capacitados física y mentalmente para afrontarlos", ha explicado el de Cieza, quien ha calificado la semana como "atípica" porque "no hay mucho tiempo para preparar el siguiente partido, pero no valen las excusas para visitar a un rival que jugará con mucha intensidad y que este mes ha fichado a Jé, quien la pasada campaña estuvo con nosotros".

Álex, quien a sus 27 años es uno de los veteranos de la plantilla y cumple su sexta campaña en el primer equipo grana, ha valorado el rendimiento del conjunto dirigido por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda".

"Estamos demostrando ser un equipo muy ofensivo, pero lo más importante es ganar, aunque si es goleando mejor. De todos modos no me importa ganar todos los encuentros por 1-0 y por 0-1", ha manifestado.

Por otra parte, ha dado importancia al hecho de que haya 22 jugadores formados en la cantera de ElPozo compitiendo actualmente en Primera División y que seis de ellos sean internacionales, cuatro con España y dos con Brasil. "Eso habla de que está haciendo un buen trabajo aquí. El filial fue campeón de Segunda División la pasada temporada y en esta peleará por revalidar el título y en otros clubes hay chicos que han pasado por las bases, como en el Plásticos Romero Cartagena, y que pueden volver en un futuro", ha dicho.