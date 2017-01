El PSOE critica que la pasividad del ayuntamiento amenaza al museo Ramón Gaya

Murcia, 30 ene (EFE).- El PSOE ha considerado hoy que la amenaza de cierre del museo Ramón Gaya, de Murcia, y la situación irregular en la que se encuentran sus trabajadores es "fruto de la pasividad" del equipo de Gobierno municipal que ha demorado la búsqueda de soluciones.

La concejala Begoña García Retegui ha subrayado que la delicada situación que atraviesa el museo ya había sido alertada por los socialistas el pasado mayo y había pedido que se buscaran soluciones antes del 31 de enero, cuando expira el contrato.

Sin embargo, ha lamentado, tanto la dirección del museo como el concejal de Cultura, Jesús Pacheco, "se han dormido en los laureles pensando que iban a poder mantener la situación existente, prorrogando un contrato extraordinario", ha lamentado.

Desde mayo, cuando el director del museo reconoció que "podía existir una cesión ilegal de trabajadores" y que los servicios jurídicos del ayuntamiento no iban a aceptar la renovación del contrato, el PSOE ha propuesto diversas ideas para intentar que los trabajadores pudieran mantener sus puestos al menos de forma temporal.

En su opinión, "no se entiende que hasta enero no haya habido informe de los servicios jurídicos porque no se les solicitó hasta diciembre", lo que obligará a subrogar a los trabajadores o a cerrar el museo.

"Las discrepancias entre la secretaría del patronato y los servicios jurídicos del ayuntamiento nos mantienen en este estado de indecisión que va a acabar con el cierre del museo a no ser que el Gobierno local busque soluciones ya", ha lamentado.

Además, ha subrayado que "si no se encuentra una solución legal, los trabajadores acabarán por acudir a los tribunales, donde con toda seguridad les darán la razón", lo que llevará a tener un museo cerrado, pero habrá que pagar a los empleados.

Por su parte, Pacheco ha asegurado que el Ejecutivo local está "trabajando intensamente para que el museo no cierre sus puertas ni un solo día" y ha pedido a la oposición "no ser alarmista con este tema" y dar por hecho el cierre, ya que no es así.

En su opinión, su departamento está siendo "tremendamente diligente" para garantizar una solución a esta situación de la que no se puede culpar al equipo de Gobierno, "ya que el patronato Ramón Gaya es un organismo autónomo del que forman parte todos los grupos políticos municipales con el mismo número de representantes en la actualidad".

Por eso, el PSOE, al igual que el PP y el resto de grupos, conocen todas sus decisiones y "participan tanto de sus aciertos como de sus errores".

Pacheco ha insistido en que se ha seguido "estrictamente la legalidad y trabajado según los informes que emiten los distintos servicios municipales".

Al saber que no se podía crear un contrato nuevo ni prorrogar el vigente, se ha buscado la solución de subrogar al personal, lo que "no solo es legal, sino además lo más conveniente".