La FTRM pone en marcha el Circuito IniciaTenis para jóvenes de 9 a 20 años

Murcia, 29 ene (EFE).- La Federación de Tenis de la Región de Murcia (FTRM) pondrá en marcha un nuevo torneo de base, el llamado Circuito IniciaTenis, que va dirigido a jugadores y jugadoras de entre nueve y 20 años que se agruparán en cuatro categorías distintas en función de su edad.

El torneo, que se desarrollará en las instalaciones del polideportivo José Barnés de Murcia, está programado para tenistas sub 10, sub 12, sub 15 y sub 20 y se disputará en forma de liga en una primera fase y en formato de eliminatorias en una segunda, asegurándose cada jugador un mínimo de cuatro partidos en cada torneo.

El primero de ellos tendrá lugar del 11 al 26 de febrero y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 2, mientras que el segundo se celebrará del 27 de mayo al 11 de junio con plazo abierto hasta el 18 de mayo.