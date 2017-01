Advierten de peligroso efecto llamada en convocatoria oposiciones de primaria

Murcia, 29 ene (EFE).- El sindicato UGT y Aidmur se mostraron hoy contrarios a la convocatoria a oposiciones de primaria dada a conocer en las últimas horas por la Consejería de Educación por el efecto llamada que tendrá en las autonomías limítrofes, según la Asociación de Interinos Docentes y FSP-UGT.

Añade que el año pasado otra oposición similar sufrió un importante efecto llamada, puesto que no se convocaron oposiciones en ninguna de las Comunidades limítrofes y así de unas 6.000 personas que engrosaban la lista de interinos de este cuerpo, ha pasado a 11.000 personas, las cuales ni tienen ni tendrán opciones de trabajar el presente curso escolar.

"Esta decisión inesperada de convocatoria de oposiciones ha causado un gran malestar y perjuicio a muchos compañeros de Primaria que están formándose y realizando Másters, así como perfeccionando sus idiomas, ya que no disponen de tiempo material para abarcar sus estudios con la preparación de una oposición", añade.

"El efecto llamada que sufrirían los compañeros de Secundaria, fue motivo más que suficiente para no celebrar oposiciones a este cuerpo. Parece ser que el mismo argumento no es válido para los compañeros de Primaria", afirma Aidmur.

La Comunidad Valenciana no celebra oposiciones, Andalucía no convocará oposiciones en determinadas especialidades, y Castilla la Mancha aún no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT considera que la consejera Isabel Sánchez Mora "hace y deshace a sus anchas, no importándole para nada, las inquietudes de los sindicatos ni los portavoces de los empleados de la Consejería que dirige".

El responsable de Educación Pública de FeSP-UGT, Alfonso Vera, dijo que "la falta de ética, la advertencia del efecto llamada, la incoherencia en las formas, nos hacen postularnos más que nunca en el no rotundo a la existencia de oposiciones".

"Se nos ha faltado el respeto, una vez más, y no vamos a estar de acuerdo con esta forma de hacer las cosas; la errática convocatoria es inoportuna e inapropiada, en búsqueda de contentar a no sabemos quién", concluyó.