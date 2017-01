Un renacido El UCAM CF visita al Córdoba en busca de seguir su progresión

Murcia, 28 ene (EFE).- El UCAM Murcia Club de Fútbol, renacido tras romper una mala racha de siete derrotas consecutivas entre la Liga 1/2/3 y la Copa del Rey, visitará mañana domingo el campo del Córdoba con el objetivo de seguir su progresión y, si es posible, salir de la zona de descenso a Segunda B.

El triunfo por 1-0 logrado el pasado sábado ante el Real Zaragoza ha tenido un efecto terapéutico en la plantilla universitaria, cuyos miembros miran al futuro con mucho más optimismo a pesar de seguir ocupando uno de los puestos que hacen perder la categoría. Los murcianos son decimonovenos con 23 puntos pero ya están a solo uno del Mallorca, que a día de hoy se salvaría, y a tres de su rival de mañana, por lo que ganarle le serviría para igualarle en la tabla.

Para ello lo normal es que Francisco Rodríguez, entrenador del UCAM CF, apueste por mantener el bloque que utilizó frente al Zaragoza en La Condomina.

"No somos muy de cambiar, pero la gente está apretando en cada sesión de trabajo. Hay un bloque que va sumando y nuestra idea siempre es alinear a los once jugadores que nosotros entendemos que pueden ser lo más adecuados para este choque", ha apuntado el técnico almeriense, quien apela a "sufrir y competir" para alcanzar el objetivo.

"Toca volver a competir, que es lo más importante. El encuentro del Córdoba es el siguiente y por lo tanto el más importante y lo disputaremos ante un rival cuya plantilla está hecha para ascender, aunque ahora lo tengamos a tres puntos", ha declarado Francisco, quien espera "un partido complicado y largo en el que habrá que sufrir".

El entrenador del cuadro azuldorado no pierde la perspectiva a pesar de venir de vencer a uno de los gallitos de la categoría.

"Viniendo de la dinámica en la que estábamos, dejar la portería a cero y sumar los tres puntos es muy positivo. Ganamos sufriendo, lo cual nos hace fuertes, pero no olvidamos que somos uno de los candidatos a estar ahí abajo y no vamos a relajarnos sino a pensar que tenemos que competir de nuevo siendo humildes y fuertes, pues no nos queda otra", ha dejado claro al tiempo que ha destacado el potencial de un Córdoba que "tiene jugadores de primer nivel" y que su equipo debe ponerse "el mono de faena" y ser "un bloque compacto en el terreno de juego".

Posible alineación del UCAM Murcia Club de Fútbol: Biel Ribas; Tekio, Hugo Alvarez, Albizua, Morillas; Basha, Juande, Collantes, Vicente; Natalio y Jona.