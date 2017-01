Francisco quiere al UCAM "con mono de faena" e incide en "competir y sufrir"

Murcia, 27 ene (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia Club de Fútbol, Francisco Rodríguez, ha incido en los verbos "competir" y "sufrir" y ha asegurado que su equipo tiene que ponerse "el mono de faena" para continuar su progresión en la Liga 1/2/3, categoría en la que sigue ocupando puesto de descenso pero ya a un solo punto de la zona de permanencia.

Francisco ha hablado ante la prensa en el campo El Mayayo de Sangonera la Verde, donde la plantilla azuldorada ha seguido preparando el choque de la vigésimo tercera jornada de la Liga 1/2/3 que le llevará el domingo a las cuatro de la tarde al campo del Córdoba.

Allí el almeriense se ha mostrado convencido a la vez que cauto tras la importante victoria lograda el sábado frente al Real Zaragoza, un 1-0 que ponía fin a una racha de siete encuentros seguidos sin vencer entre la Liga y la Copa del Rey, los tres últimos con José María Salmerón en el banquillo y los cuatro primeros de la era Francisco.

"Toca volver a competir, que es lo más importante. El encuentro del Córdoba es el siguiente y por lo tanto el más importante y lo disputaremos ante un rival cuya plantilla está hecha para ascender, aunque ahora lo tengamos a tres puntos", ha apuntado para a continuación vaticinar que será "un partido complicado y largo" y mostrarse seguro de que "el equipo está preparado y lo va a hacer lo suficientemente bien como para sacar algo positivo".

Según Francisco, no encajar ningún gol frente a un contrincante con el potencial ofensivo que tiene el Zaragoza es un dato muy significativo para un UCAM CF que es decimonoveno con 23 puntos sumados, por los 26 que tiene el Córdoba, que es decimosexto.

"Viniendo de la dinámica en la que estábamos, dejar la portería a cero y sumar los tres puntos es muy positivo. Ganamos sufriendo, lo cual nos hace fuertes, pero no olvidamos que somos uno de los candidatos a estar ahí abajo y no vamos a relajarnos sino a pensar que tenemos que competir de nuevo siendo humildes y fuertes, pues no nos queda otra", ha señalado.

El técnico andaluz ha apuntado igualmente que es "optimista y también realista".

"Después de ver los entrenamientos y como competimos soy optimista, pero también realista. Vamos a enfrentarnos a un Córdoba que tiene jugadores de primer nivel y sabemos lo que pueden dar. No podemos desviar la atención y pensar que por el hecho de no haber sido fiables frente al Zaragoza vamos a ganar también este encuentro. Debemos ponernos el mono de faena y si somos competitivos tendremos nuestras opciones, aunque seguro que sufriremos", ha manifestado.