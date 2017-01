Oposición en Murcia insiste en vías soterradas en Camino de Tiñosa

Murcia, 26 ene (EFE).- La polémica en torno al nuevo puente sobre las vías del tren en Camino de Tiñosa ha vuelto a protagonizar hoy parte del pleno municipal, que ha aprobado, con la abstención del PP, que el alcalde de Murcia, José Ballesta, se reúna con los vecinos de la zona y estudie su petición de sustituir esa infraestructura por un paso soterrado.

Los grupos de la oposición han presentado de manera conjunta una moción en ese sentido, como ya lo hicieron en el pleno del mes de octubre, para insistir en la necesidad de estudiar alternativas a ese puente a través de un proceso participativo con los vecinos.

El concejal socialista Enrique Ayuso ha considerado "ridículo" que se hayan puesto en marcha las obras para demoler el antiguo puente y construir uno nuevo sin haber tenido en cuenta ese mandato y más aún sin habilitar vías alternativas para el tráfico, lo que ha generado un importante caos circulatorio en la zona.

Para el edil, los vecinos de Los Dolores y Tiñosa "han sido maltratados a lo largo de los años", ya que el antiguo puente,

construido hace tres décadas, no incluía un paso para los peatones, con el consiguiente riesgo que ello supone, y desde el inicio del proyecto sobre el AVE los vecinos habían pedido su soterramiento.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, ha pedido que no se ponga como excusa para no estudiar esa alternativa un sobrecoste de las obras o el retraso de las mismas, puesto que las continuas modificaciones del proyecto están teniendo ya esas consecuencias.

"El AVE ya podría estar en Murcia, hay una estación en Beniel, y una vez que la alta velocidad llegue al municipio, se podría trabajar sin presión por un soterramiento digno y a coste cero, como en otras comunidades autónomas", ha apuntado.

La concejala de Ahora Murcia Ángeles Moreno ha insistido en que no es comprensible que el Gobierno local no reciba a los vecinos, como tampoco lo es que no se cumplan las mociones aprobadas por el pleno, y ha pedido que no se ponga como excusa para no estudiar otros proyectos el retraso en las obras, puesto que "ya se retrasan con constantes errores".

"El PP lleva desde 2006, cuando se firmó el convenio, con una chapuza detrás de otra con el AVE, que al final va a llegar en superficie y de forma provisional", ha lamentado, por lo que ha insistido en la necesidad de tomar una decisión consensuada.

En cuanto a Cambiemos Murcia, el concejal Sergio Ramos ha lamentado que ni se ha informado sobre estas obras ni se han trazado vías alternativas para el tráfico, y ha considerado que es mejor parar ahora las obras para estudiar alternativas que lamentarse durante años de un puente no deseado por los vecinos.

Además, ha criticado que se acuse a la oposición del retraso de la llegada del AVE cuando el PP ha gobernado con mayoría absoluta en las tres administraciones (nacional, regional y local) hasta hace poco tiempo y no ha impulsado este proyecto.

El PP se ha abstenido en la votación porque, según ha insistido el concejal de Fomento, Roque Ortiz, los dos acuerdos que pide la moción (la reunión con los vecinos y la convocatoria de la comisión de seguimiento de las obras para estudiar soluciones a los problemas de tráfico) ya se han llevado a cabo o están prevista.

Sin embargo, se ha mostrado muy crítico con las intervenciones de la oposición, a la que ha acusado de decir "falsedades y afirmaciones demagógicas" en este asunto, pidiendo un paso subterráneo solo desde la perspectiva política, sin tener en cuenta las especificaciones técnicas de esas posibles obras.

Ortiz ha insistido en que la construcción de ese paso subterráneo elevaría los costes y retrasaría las obras, a la vez que no hay informes técnicos que respalden que esa opción sea más segura o adecuada que la del puente que está previsto construir.