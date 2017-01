C's no apoyará una Renta Mínima que es una "ocurrencia" y no se puede costear

Madrid, 26 ene (EFE).- El grupo parlamentario de Ciudadanos no apoyará la creación de una Renta Mínima de 426 para las personas sin ingresos o en riesgo de pobreza porque supone un coste muy elevado, que no se puede financiar en estos momentos, y ha pedido "no hacer políticas públicas basadas en ocurrencias".

El portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, ha señalado en el Congreso la preocupación de su partido por que el PSOE apoye la propuesta de los sindicatos de crear una prestación de ingresos mínimos sin límite temporal y ha advertido de que "costaría cerca de 15.000 millones de euros".

"Hay limitaciones de restricción presupuestaria, acuerdos con Bruselas y un objetivo de déficit que hay que cumplir", ha dicho Roldán, que ha alertado de que propuestas de este tipo generan desafección en la sociedad.

El diputado de Ciudadanos ha instado al PSOE a argumentar cómo piensa costear esta Renta Mínima, "si piensa subir impuestos o aumentar los recortes en Educación y Sanidad".

Roldán ha insistido en que para afrontar la desigualdad y la pobreza por la crisis económica hay que reformar las políticas activas "que han sido un desastre" y ha defendido el complemento salarial que -ha dicho- ha acordado ya con el Gobierno y que provendrá de los fondos europeos.

Ciudadanos ha registrado una Proposición no de Ley para reformar las políticas activas de empleo, reforzar la protección de los desempleados de larga duración y para crear un complemento salarial para jóvenes.

Se trataría de una ayuda de acompañamiento en forma de complemento al salario para todos los jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que accedan a un empleo, con una duración que será ampliable en caso de que el trabajador se matricule en centros educativos o formativos.

Además, se reformaría la actual bonificación para la contratación de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para extender su aplicación a todos los trabajadores jóvenes hasta los 30 años y a los que sean beneficiarios del complemento al salario joven.

Roldán ha señalado también la necesidad de armonizar las rentas mínimas que ya existen en todas las CCAA y "usar bien el dinero" destinado a políticas activas.

La iniciativa de Ciudadanos pide que se revise el Programa de Activación para el Empleo (PAE) para eliminar que hubiesen transcurrido al menos seis meses desde el agotamiento de ayudas, rentas o prestaciones económicas recibidas por el beneficiado.

Pide que se revise para ampliar también el plazo en el que el trabajador deba acreditar la realización de tres acciones de Búsqueda Activa de Empleo (BAI) hasta los tres meses y para extender la duración máxima de la ayuda económica de acompañamiento a 12 meses.

Ciudadanos insta a que en el plazo de seis meses los servicios públicos de empleo realicen un programa estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas con el fin de orientar mejor la formación y demandas laborales.

Pide en un plazo de tres meses desarrollar el reglamento de la Ley de Formación Profesional e implantar los cheques de formación para que sean accesibles de manera inmediata a los desempleados de larga duración.

Otro aspecto que pide la formación naranja es incorporar en los procedimientos de contratación pública, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permita, cláusulas de carácter social que permitan primar las ofertas presentadas por los licitadores que se comprometan a contratar a personas desempleadas de larga duración.

Asimismo, quiere convertir las reducciones vigentes en las cuotas a la Seguridad Social para el fomento de la contratación en bonificaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, entre ellas el mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo indefinido y dirigirlas a fomentar la contratación de las personas desempleadas de larga duración con 45 años o más.

"No es cuestión de hacer promesas incumplibles que nos llevarían fuera de Europa, a subir los impuestos a más recortes sociales", ha reiterado.