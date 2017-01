G.Tovar dice archivo caso Pasarela es "primer ejemplo" ley para proteger PP

Cartagena, 25 ene (EFE).- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha dicho hoy que el archivo del Caso Pasarela "no puede ser una demostración de inocencia" y es el "primer ejemplo" de la ley que aprobó el PP para "protegerse" de investigaciones judiciales sobre corrupción.

En un comunicado, González Tovar ha mostrado su preocupación por las incidencias de los casos que afectan al presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, incidiendo en que el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba la posible comisión de varios delitos en las obras de la rambla de Nogalte "no puede ser una demostración de inocencia el archivo de una causa sin que haya sido investigada".

Para el dirigente socialista, la ley "hecha por el PP con su mayoría absoluta" sólo sirve para "entorpecer la justicia", añadiendo que "lo que vendieron como agilización no puede llevar a la impunidad". "No se puede transmitir la imagen de que no todos somos iguales ante la ley", ha apostillado.

La actuación de los populares, según González Tovar, obedece a que a Sánchez "no le conviene aclarar" y, por ello, se dedican a "poner piedras en el camino de la justicia".

El dirigente socialista ha recordado que, si no fuera por esta protección por parte del PP, Sánchez ya estaría imputado, pero ha lamentado que el presidente del Ejecutivo murciano siga "amparándose en su aforamiento".

Finalmente ha afirmado que la "única aspiración" de Sánchez es retrasar los procedimientos que se siguen contra él, y ha denunciado que siga "sin respetar los tiempos judiciales" y quiera retrasar su imputación en un "afán de alargar los procedimientos y obstruir la investigación", a pesar de ser "claramente perjudicial" para la imagen de la Región.