Ayuntamiento Cartagena declara persona non grata a Trillo por el caso Yak-42

Cartagena, 14 ene (EFE).- El pleno municipal del ayuntamiento de Cartagena, ciudad natal de Federico Trillo, ha declarado hoy persona 'non grata' al ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados por su actuación en el caso Yak-42.

Los votos a favor de PSOE, Movimiento Ciudadano (MC) y Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos) han permitido sacar adelante una moción de la formación morada en la que se insta al ayuntamiento a que se abstenga de organizar cualquier acto institucional en el que Trillo participe, además de no dispensarle ninguna atención en virtud del cargo que pudiera ostentar.

La iniciativa, que será trasladada la Presidencia del Gobierno de la Nación y al Ministerio de Defensa, considera que puede servir para lograr honrar la memoria de las víctimas y reconfortar a sus familiares como muestra de apoyo, al tiempo que apunta que "lo más lamentable" es que el ex ministro ha sido "incapaz de pedir perdón".

El concejal de CTSSP-Podemos ha censurado a Trillo por "querer tapar" la "chapuza vergonzosa" de fletar ese vuelo y el proceso de identificación de los militares fallecidos "con la máxima celeridad, divagar con las causas del accidente, mentir con toda naturalidad y poner trabas a las víctimas".

Desde la bancada del PSOE, el concejal David Martínez ha criticado que el Gobierno haya "protegido" al ex embajador en el Reino Unido "hasta el último momento", y ha considerado "reprobable e incompatible con su doctrina cristiano" su actitud hacia los familiares de las víctimas. "Podía haber tenido la decencia de haber pedido perdón", ha apostillado.

Por ello, Martínez ha justificado el apoyo del PSOE a la moción, ya que Trillo "no es digno de apropiarse del nombre de Cartagena ni de ser bienvenido" al municipio.

Por su parte, el portavoz de MC Francisco Calderón ha aclarado que su grupo no responsabiliza al ex ministro del accidente, sino de la identificación de los cadáveres, que fue un "monumento a la irresponsabilidad, a la falta de respeto y a la inhumanidad".

"Optó por no respetar a los militares fallecidos, no ha sido capaz de servir y respetar a los suyos", ha sentenciado Calderón, quien ha añadido que, en su condición de exmilitar, "ante todo, está el compañerismo y la lealtad".

Por su parte, el concejal del PP Álvaro Valdés se ha mostrado "atónito" por la "puerta que se ha abierto" al "repudiar y manchar el nombre de Trillo y de su familia", con una "larga tradición en la ciudad", ya que el padre del ex ministro, Federico Trillo Figueroa, fue alcalde de Cartagena entre 1960 y 1966.

Para Valdés, cuyo grupo ha votado en contra de la moción, esta declaración es "condenar al agravio más grande" al que se puede someter a un cartagenero que "no contrató, no pilotó y no realizó las autopsias", y ha asegurado que a los grupos que han apoyado la iniciativa "les da igual el dolor de las víctimas, sólo buscan un titular".

El edil popular ha afirmado que los familiares de las víctimas "tienen claro" que Trillo no es responsable de lo ocurrido, y ha añadido que su sucesor en el ministerio de Defensa, José Bono, "ocultó información" de este caso y "desamparó a las víctimas" del helicóptero Cougar estrellado en Afganistán durante su mandato. "Es repugnante ganar rédito político con el dolor de las víctimas", ha concluido.

Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, formación que se ha abstenido, ha señalado que Trillo fue "declarado non grato" por el Gobierno cuando la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidió perdón, por lo que "tuvo que irse" de la Embajada en Londres, y ha reseñado que el ex presidente del Congreso "ha pagado socialmente con creces".