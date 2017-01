C's propone implantar un sistema de evaluación de los servicios municipales

Murcia, 23 ene (EFE).- Ciudadanos ha propuesto al Ayuntamiento de Murcia que firme un convenio con a Agencia Estatal de Evaluación y Calidad para implantar un sistema de evaluación de los servicios municipales que permita conocer su utilidad, detectar posibles fallos y mejorar esos servicios.

La concejala del partido Pilar Muñoz defenderá ante el pleno de este jueves una moción en ese sentido para pedir la implantación de ese sistema de evaluación que ofrece el Ministerio de Hacienda con coste cero para los municipios.

De esa manera, ha señalado, el Consistorio podría contar con una herramienta para establecer indicadores que midan el funcionamiento de sus servicios públicos y poder así detectar posibles fallos y buscar soluciones a los mismos.

Actualmente, ha explicado la edil, solo se hacen ese tipo de evaluaciones en el servicio municipal de Atención al Ciudadano, que está externalizado, si bien ha señalado que no hay información sobre si se está haciendo o no un seguimiento de las evaluaciones.

En su opinión, ·"lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla, no se mejora", por lo que este convenio permitiría, sin coste alguno, "conocer y dar respuesta a las necesidades de los vecinos y a las expectativas que depositan en el Ayuntamiento, la administración más cercana".