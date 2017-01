Militantes de CTSSP decidirán en consulta si apoyan a Castejón como alcaldesa

Cartagena, 23 ene (EFE).- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos) consultará a sus 1.200 militantes si apoyan a Ana Belén Castejón como alcaldesa a partir del mes de junio, de forma que decidan mantener a PSOE y MC al frente de un equipo de Gobierno al que van a denunciar ante el Consejo de Transparencia por su "opacidad" y falta de "calidad democrática" al impedirles o retrasarles el acceso a 15 expedientes.

La portavoz de CTSSP Pilar Marcos, ha calificado como "insostenible" en una "democracia consolidada" que el equipo de Gobierno les deniegue o tenga pendiente información sobre casos como la expropiación del Hotel Peninsular o el coste del servicio del agua.

Marcos ha recordado que su apoyo al gobierno de coalición se fundamentó en la necesidad de que hubiese una "regeneración" tras dos decenios de mayorías absolutas del PP, pero "no significa carta blanca", por lo que ha emplazado al resultado de la votación el apoyo de CTSSP a la candidatura de Castejón, que irá precedida de un informe no vinculante del grupo municipal.

La portavoz de la formación morada ha denunciado que la falta de acceso al expediente completo de la expropiación del Hotel Peninsular confirma la "obstrucción" al trabajo de control y fiscalización de la oposición, lo que ha considerado un "atentado contra la democracia y la legalidad".

Marcos ha denunciado, tras conocer por cauces "no oficiales" los detalles de la expropiación de este inmueble, la "nula transparencia" de los dirigentes municipales la "urgencia" con la que se ha llevado a cabo una expropiación que se ha antepuesto a otras prioridades, como la puja por la Cárcel de San Antón.

En este sentido, la concejal de CTSSP Teresa Sánchez ha criticado que tanto MC como PSOE han incumplido su promesa de querer regenerar el barrio de San Antón adquiriendo este inmueble, al que ha optado por debajo del precio de salida el hospital Perpetuo Socorro en la subasta, cuya oferta económica se abre hoy.

Además, ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada por la plataforma 'La Cárcel de San Antón No Se Vende', que se concentrará mañana ante las puertas del Palacio Consistorial mientras se celebra el pleno municipal.

Marcos ha remarcado que mañana votarán en contra de los presupuestos municipales, que "sólo pueden contentar" a las grandes empresas y concesionarias del Ayuntamiento, además de criticar un proyecto "opaco e impreciso".

Finalmente, CTSSP defenderá mañana una moción en la que pide la declaración de persona non grata para el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, por su "chulería y responsabilidad" en el caso Yak-42, lo que supondría que el Consistorio no podrá participar en actos en el que intervenga Trillo.