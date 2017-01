Podemos presentará Ley Competencias Impropias para financiar a ayuntamientos

Cartagena, 20 ene (EFE).- Podemos se ha comprometido hoy a estudiar la presentación de una proposición de Ley de Competencias Impropias en la Asamblea Regional, cuyo fin será dar amparo legal y financiación a los ayuntamientos que prestan o complementan servicios que no les corresponde, como la atención social o las obras en centros educativos y de salud.

Así lo ha declarado la diputada de la formación morada María Ángeles García Navarro tras reunirse con los concejales encargados del Área de Servicios Sociales de Cartagena, Francisco Calderón y Carmen Martín, a los que ha trasladado esta propuesta para evitar que los Consistorios "estén dando estos servicios sin presupuesto".

La parlamentaria ha puesto el ejemplo del plan de emergencia municipal ante la ola de frío en Cartagena, que está funcionando "bien", y cuyo coste está asumiendo íntegramente el Consistorio con la ayuda y el concierto con ONG's como Cáritas y Cruz Roja.

"Los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden y no tienen los recursos para prestar estos servicios", ha resumido García Navarro tras un encuentro en el que ha achacado a los recortes en salud mental las dificultades que tienen los ayuntamientos para encontrar una salida a las personas sin hogar con problemas psíquicos.

En este sentido, ha lamentado que la saturación del Hospital Santa Lucía y que no se haya puesto en marcha la Unidad Psiquiátrica en el Hospital Los Arcos hace que estas personas no puedan ser atendidas en condiciones, puesto que no pueden ser alojadas junto a otros vagabundos en los albergues, lo que "cronifica el problema".

García Navarro también ha hecho hincapié en que las suministradoras eléctricas siguen cortando el servicio de luz y gas a los vecinos que no pueden pagar el recibo, culpando de ello a que el Gobierno regional no ha firmado los convenios con estas empresas que recogen la Ley Regional de Vivienda, y que obliga a notificar la situación antes de proceder al corte.

Así, la diputada ha concretado que muchas familias, "por vergüenza", no acuden a Servicios Sociales para explicar los problemas económicos que padecen, lo que impide iniciar el procedimiento para restaurar el suministro.

Por su parte, la portavoz de Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos, ha propuesto la creación de un albergue municipal gestionado por técnicos de Servicios Sociales o potenciar los pisos compartidos para atender a parte de los 140 sin techo que se niegan a acudir a centros como la Hospitalidad de Santa Teresa.

Finalmente, ha remarcado que la carencia en los presupuestos municipales para 2017 en Atención Social, en la gestión de las contratas municipales, en Cultura, en Protección Civil y en Patrimonio, les llevará en el pleno del próximo martes a votar en contra de este proyecto, además de apuntar que el equipo de Gobierno "no ha tenido la deferencia de propiciar un acercamiento" para negociar.