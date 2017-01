Cerrados colegios del Noroeste, Yecla y pedanías altas de Lorca

Murcia, 20 ene (EFE).- La Consejería de Educación ha establecido para hoy el cierre de colegios e institutos en los municipios de Aledo, Bullas Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín, Moratalla, Pliego y Yecla, informa la Comunidad.

También estarán cerrados los centros de las pedanías altas del municipio de Lorca: Zarzadilla de Totana, Avilés, Coy, La Paca, Zarcilla de Ramos y La Parroquia.

El Gobierno regional comunica a los docentes y al personal de administración y servicios de los centros afectados que nadie destinado en estos lugares, incluido el equipo directivo, tendrá que acudir al centro, salvo que fueran requeridos por las autoridades para atender alguna emergencia.

Con independencia de la suspensión de clases, el profesorado itinerante no efectuará desplazamientos por las rutas señaladas por las autoridades como peligrosas. En caso de no existir rutas alternativas seguras, podrán optar por no asistir a su centro, comunicándolo a primera hora de mañana.