Agné: En Segunda es igual de peligroso jugar con el primero que con el último

Zaragoza, 20 ene (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Raúl Agné, ha declarado hoy que en Segunda División, que es una categoría muy igualada, es "igual de peligroso jugar contra el primero que contra el último" y que, en ese sentido, el Murcia, penúltimo y rival del conjunto aragonés mañana, va a ser "muy duro".

"Todo el mundo quiere ganar partidos en función de lo que se juega. Será un rival complicado porque es agresivo, intenso y presiona fuerte. Para nada fácil", ha advertido el preparador del conjunto zaragozano.

Agné ha explicado que su equipo acude a La Condomina después de sufrir dos derrotas consecutivas y que tiene que intentar romper esa racha, por lo que la visitan con la intención de ganar.

El técnico del conjunto 'blanquillo' dice no tomarse el encuentro como algo muy importante sino que le da "la importancia que tiene cada partido".

A este respecto ha lamentado que su equipo se marcharse de vacaciones en Navidad "la mar de contento" y que el 2017 haya empezado "con mal pie" en cuanto a resultados, por lo que esperan romper mañana esa racha.

El preparador de Mequinenza (Zaragoza) ha destacado que en las derrotas es más difícil trabajar porque hacen todo más complicado, pero que eso es como la vida misma: "cuando uno lucha por que le vaya bien y no es así no vale la pena ponerse a llorar, hay que seguir luchando para que vaya bien y eso es lo que haremos y lo que no dejaremos de hacer".

Sobre los problemas que puedan surgir por el estado del terreno de juego por la nieve caída ha indicado que puede condicionar la alineación que ponga en juego.

"Si el campo está muy mal y nos obligan a jugar se valorará todo. Sabemos cómo está hoy pero no mañana, que será cuando hay que valorarlo, y es nuestra obligación prevenir eso", ha analizado.

Preguntado por si se había renunciado a intentar mandar en los partidos, algo que ocurrió en la última jornada en Tenerife, ha comentado que el Real Zaragoza "siempre" quiere hacerse con el control del balón y que para eso el equilibrio es muy importante.

Sin embargo, la lamentado que desde que llegó al banquillo del conjunto maño "jamás" ha podido tener a todos los jugadores disponibles.

"Eso condiciona a la hora de hacer el once inicial y por eso intentamos tener un equilibrio. Quiero recuperar a todos y poder elegir", ha añadido.

Sobre el último fichaje realizado por el conjunto zaragozano, Edu Bedia, que se anunció ayer, ha comentado que es un jugador que le gusta mucho porque es distinto a lo que tiene en su plantilla.

"Es un centrocampista ofensivo que se maneja bien en el pasillo del 10 y del 8 de tres cuartas partes del campo hacia adelante, tiene buen manejo de la pierna izquierda y es un jugador que hace jugar a los demás. En ese sentido esperemos que nos ayude mucho. Personalmente me gusta. Ya lo quise fichar hace unos años pero no pude", ha analizado.

A este respecto Agné ha anunciado, sin embargo, que Edu Bedia no formará parte de la lista de convocados del conjunto aragonés que se desplazará hasta Murcia.