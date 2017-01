C.-La Mancha recurrirá el nuevo trasvase al Segura que considera "ilegal"

Madrid, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá el nuevo trasvase para el mes de enero del Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos autorizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al considerar que es "ilegal", pues sobrepasa el límite que se podría trasvasar.

"Creo que empezamos con mal pie si queremos hablar de un pacto nacional del agua y queremos pactar o llegar a puntos de encuentro con respecto al agua", ha advertido la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, durante su visita al stand de Castilla-La Mancha en Fitur.

Ha argumentado que el trasvase, conocido hoy, se ha aprobado teniendo en cuenta la situación de los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía- a fecha 1 de enero de 2017, cuando el volumen de existencias efectivas era de 408,9 hectómetros cúbicos.

En total, se han aprobado 20 hectómetros cúbicos para el mes de enero, pero "según el certificado de la Agencia del Agua no se podrían aprobar más de 8 hectómetros cúbicos porque el límite estaría en los 400 hectómetros cúbicos y así lo reconoce el Ministerio", ha aseverado De la Cruz.

Una línea que ha recordado que marcó el propio Memorándum del Tajo-Segura, que recoge que el límite bajo el cual no se puede trasvasar es de 400 hectómetros cúbicos.

Además, ha criticado que no tienen "los datos del agua embalsada en los pantanos receptores", no se sabe "el agua que hay en Murcia desde el 16 de octubre" porque no aparece en la página web del Ministerio.

"Con lo cual, la sospecha que tenemos es que hay más agua embalsada en los pantanos receptores que en los de cabecera y como verán, en los últimos meses y días, en Murcia está lloviendo, incluso nevando y aquí en Castilla-La Mancha no está cayendo ni una gota de agua ni una gota de nieve", ha apuntado.

Por estos motivos, ha opinado el trasvase aprobado es "muy insolidario con quien está cediendo el agua" y supone "empezar con mal pie un pacto del agua", el que propuso en la Conferencia de Presidentes el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y que aceptó su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

No obstante, ha mostrado la disposición del Ejecutivo castellanomanchego a "dialogar y a llegar a acuerdos, siempre que se tengan en cuenta todos los ríos y el agua del mar".

Preguntada por cuándo tendrá lugar la reunión entre Sánchez y García-Page, que anunció el presidente regional, De la Cruz ha respondido que "habrá que fijar las fechas en función de los respectivos presidentes".

Con ello, ha insistido en que van a pedir que "se pongan encima de la mesa las aguas de todos los ríos y del mar para llegar a un pacto que sea justo para todas las comunidades, territorios y ciudadanos de Castilla-La Mancha, que llevan muchos años siendo solidarios sin recibir nada a cambio".

El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha recurrido todos los trasvases autorizados por el Gobierno central hasta el momento.