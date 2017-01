Cortadas tres carreteras en Altiplano mientras reabre la autovía del Noroeste

Murcia, 19 ene (EFE).- Las carreteras RM 404, de Yecla a Fuente Álamo; RM 426, de Yecla a Almansa (Albacete), y RM 428, de Jumilla a Hellín (Albacete), en la comarca del Altiplano murciano, se han sumado a las cortadas por la gran cantidad de nieve y agua en otras zonas mientras ha reabierto la autovía de Mula a Caravaca de la Cruz.

Según la Consejería de Fomento e Infraestructuras y la Dirección General de Tráfico (DGT), sobre las 19:15 horas se han reabierto al tráfico esos 36 kilómetros de la autovía del Noroeste cortados desde antes del mediodía y donde había atrapados unos 60 vehículos en varios embolsamientos, uno de ellos con 40 coches y otro con 16, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Son intransitables en Lorca por la gran cantidad de nieve acumulada 22 kilómetros de la RM 711 en dirección Barranda, 19 en la RM 703 de Moratalla a su pedanía de Campo de San Juan y 5 en la RM 714 en Caravaca en dirección Calasparra.

Por nieve están cortadas al tráfico están también la RM 702 entre la pedanía caravaqueña de Archivel y el límite con la provincia de Granada; la RM 503 (Bullas-Aledo), RM B 23 (Cañada de la Cruz-RM 730), RM B 24 (El Hornico-RM 730), RM C 5 (Pliego-Casas Nuevas), RM C 8 (Los Royos-RM 711), RM C 9 (Zarzadilla de Totana), RM C 12 (Doña Inés-Coy) y la RM D 9 (Campo Lopez-RM 332).

Por encharcamientos de agua de lluvia son intransitables la RM E 33, de las diputaciones cartageneras de El Albujón a La Aljorra; la RM F 26, de Los Alcázares a Balsicas, la autovía Murcia-San Javier a la altura de Los Infiernos y la RM F 20 por Sucina.

Según la DGT, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en ambos sentidos de la RM 730 por Caravaca de la Cruz entre su pedanía de Barranda y el límite con la provincia de Granada.