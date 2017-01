Podemos denuncia que el mar Menor sigue sin brigada medioambiental

Cartagena, 18 ene (EFE).- Podemos ha denunciado hoy que la brigada de nueve agentes medioambientales que deben vigilar el mar Menor no se ha constituido todavía, a pesar de haberse comprometido a ello la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, en la Asamblea Regional el pasado julio.

Tras su reunión con los representantes de la sección sindical de Función Pública del sindicato Comisiones Obreras, el secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, ha dicho que este contingente debe velar por la erradicación de vertidos contaminantes a la laguna, por lo que ha criticado que la consejera no haya plasmado su compromiso.

"Del dicho al hecho hay mucha distancia en la consejería", ha apostillado.

Urralburu ha criticado que la plantilla de este cuerpo autonómico está envejeciendo, no se están cubriendo las jubilaciones, no tiene funciones definidas y se le están quitando atribuciones, además de lamentar que no disponen de recursos económicos ni materiales para realizar su trabajo.

Por ello, se ha comprometido con CC. OO. a presentar una proposición de ley en la Asamblea sobre agentes medioambientales que garantice el desarrollo adecuado de sus funciones y que se atiendan sus reivindicaciones laborales.

De esta forma se acabará con la "vía de desregulación" actual, la "mejor manera de desregular el medio ambiente y que se sigan cometiendo desmanes como los del mar Menor".

Urralburu también ha hablado del "panorama negativo" de los trabajadores del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, cuya actividad no está controlada por la Asamblea al no estar amparado por el derecho administrativo, y ha advertido de la "irregularidad" que supone que la norma que regula su constitución sea contraria a la ley de la Administración General del Estado.

Por ello, también ha anunciado que propondrán en la Cámara autonómica una reforma legal para que este ente se convierta en organismo público y dé amparo a los trabajadores, que se encuentran "sin un marco laboral de protección".

Finalmente, ha apostado por una ley "justa" de función pública, similar a la recientemente aprobada en la Comunidad Valenciana, tras el "empeoramiento" de las condiciones de los trabajadores y funcionarios autonómicos, sobre todo en cuanto a la falta de carrera profesional.

La "única perspectiva de mejora" de la plantilla es "caer bien en una de las redes clientelares" que tiene el PP en la Administración regional, ha concluido Urralburu.