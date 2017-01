Rechazan demanda paciente atrapada por puertas hospital al ir rehabilitación

Murcia, 17 ene (EFE).- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha desestimado la demanda presentada por una paciente que reclamó 4.950 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) tras asegurar que había quedado atrapada por las puertas de un hospital de Cartagena al que había acudido a rehabilitación.

En su reclamación por responsabilidad patrimonial, la paciente aseguró que los hechos ocurrieron el dos de diciembre de 2013, cuando se disponía a salir del hospital Santa María del Rosell de la ciudad portuaria, por la zona del gimnasio y de la rehabilitación.

Añadía que, en este momento, la puerta automática de salida se cerró "de manera brusca e intempestiva, atrapándola y tirándola al suelo".

Señaló así mismo que el accidente le produjo lesiones que tardaron 85 días en curar, por lo que aseguró que tenía derecho a percibir la indemnización que reclamaba.

El dictamen del CJRM, al que ha tenido acceso Efe, recoge que los hechos recogidos en la demanda no han quedado demostrados, por lo que no está acreditada la relación de causalidad que debe existir entre los mismos y el daño causado para que se puede indemnizar por responsabilidad patrimonial.

Así mismo, dice que esta paciente no ha acreditado su presencia en el citado establecimiento sanitario, mientras que, por otra parte, sus responsables han asegurado que no se detectó el anormal funcionamiento de las puertas, además de no recibir reclamación alguna sobre el particular.