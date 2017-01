Marcelo Silva no edulcora la situación de su equipo y se muestra crítico

Zaragoza, 17 ene (EFE).- El central uruguayo del Real Zaragoza, Marcelo Silva, no ha puesto paños calientes ni edulcorado la posición de su equipo y ha reconocido que deben hacer más en la segunda vuelta de la Liga 1-2-3 si pretenden aspirar a conseguir el anhelado ascenso de categoría.

"Obviamente con lo que hemos hecho hasta el momento no nos alcanza para poder aspirar a una plaza en Primera División", ha afirmado hoy en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo aragonés.

En su análisis ha afirmado que "todos somos conscientes de la situación en la que estamos" y por ello deben dar mucho más tanto en el plano individual como colectivo para poder estar "por lo menos en puestos de play-off".

También ha reconocido que los componentes de la plantilla zaragocista no están conformes con la posición que ocupan ahora en la clasificación, decimoterceros a cuatro puntos del play-off y cinco del descenso, porque "esperábamos estar un poquito más arriba, pero no se han dado las cosas como queríamos".

En su opinión en estos momentos es "difícil hacer un balance" de lo que han hecho hasta ahora, pero ha dejado claro que deben seguir "trabajando y mejorando".

Ahora el objetivo que ha marcado es lograr resultados positivos que les permitan situarse en una posición "más cómoda que alimente la sensación de que se puede sacar adelante".

Uno de los problemas que está teniendo el conjunto que dirige Raúl Agné es el gran número de goles que encajan, ya que son el tercer equipo más goleado de la categoría junto a su próximo rival el UCAM Murcia con treinta tantos.

Silva ha afirmado que "no me gusta que todos los partidos me conviertan (marquen goles)" y por ello ha reconocido que es "uno de los aspectos en los que tenemos que mejorar" y para ello ha pedido que "cada uno haga autocrítica y ver en que se puede mejorar".

El partido ante los murcianos lo afrontan con el objetivo de romper su racha negativa de dos derrotas consecutivas y "pararla", además de que irán con "ganas y la esperanza de sacar algo fuera".