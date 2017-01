Nicolás Almagro se retira ante Chardy

Melbourne, 16 ene (EFE).- El español Nicolás Almagro decidió retirarse cuando perdía por 4-0 en la primera ronda del Abierto de Australia ante el francés Jeremy Chardy, y permanecerá de seis a ocho semanas parado.

El jugador murciano había llegado tocado a Melbourne y decidió participar pese a todo, pero hoy optó por retirarse a los 23 minutos de encuentro.

Almagro había hecho un buen comienzo de temporada alcanzando los cuartos de final de Doha, ganando al italiano Paolo Lorenzi y al alemán Philipp Kohlschreiber para ceder ante el británico Andy Murray por 7-6 y 7-5. Luego cayó en Sidney en primera ronda ante el alemán Mischa Zverev, por 6-4 y 6-2.

"Desde Doha llevo arrastrando problemas", dijo Almagro tras el encuentro. "Tengo una triple rotura desde el partido contra Murray, me rompí, sóleo, gemelo y la inserción con la rodilla, y al final creen que las compensaciones por jugar, una cosa deriva en otra", explicó.

"Hoy lo notaba, pero me veía capacitado para poder afrontarlo, pero un mal movimiento me ha vuelto a hacer daño, me he resentido y he decidido parar", dijo.

"Es en la pierna izquierda, después de la fascitis que también viene de ahí. Son cosas que pasan y habrá que ver", añadió el jugador, que explicó que el dolor volvió en el segundo juego del partido.

"En un resto de revés (40-40) me apoyé mal y ahí empezó el dolor que se hizo insoportable. Hablando con los fisios y médicos me dijeron que si pasaba eso era mejor parar", comentó.

"Me han dicho que debo parar de seis a ocho semanas, sin hacer nada. El tiempo cura las heridas", dijo Almagro que en sus nueve participaciones anteriores había llegado a los cuartos de final en 2013 como mejor actuación en Melbourne.