El PP considera a Podemos una "amenaza" por querer acabar con los trasvases

Cartagena, 16 ene (EFE).- El diputado autonómico del PP de Murcia Jesús Cano ha considerado hoy a Podemos una "amenaza" para el futuro de esa región por querer "prescindir de los trasvases y eliminar regadíos".

En un comunicado emitido tras la reunión mantenida hoy entre el secretario general de Podemos en la comunidad murciana, Óscar Urralburu, y dirigentes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Cano ha advertido de que las propuestas de la formación morada "condenan" a la agricultura murciana y "laminan" las exportaciones con un "grave perjuicio a la economía regional".

Para el diputado regional, "no es nada nuevo" que Podemos "quiere acabar" con el trasvase Tajo-Segura, porque así lo están demostrando sus dirigentes en Castilla-La Mancha", pero es "lamentable" que sus dirigentes en Murcia "hagan dejación de funciones en defensa de los intereses del millón y medio de murcianos".

Cano ha apostado por una "verdadera planificación" hídrica sobre la base de un pacto nacional que permita a las regiones deficitarias nutrirse del agua de las cuencas excedentarias, una reivindicación que ha estimado "justa" y que hay que defender "sin miedos ni titubeos" al tratarse de un "ejercicio de cohesión y solidaridad".

Ha incidido en que es "paradójico" que Podemos haga una cumbre sobre la soberanía alimentaria y "no sepa que sin agua no hay alimentos y sin trasvases no hay agua".

Finalmente, ha instado al secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, "o a quien corresponda" en ese partido, a que se sienten con el Gobierno de Murcia "si verdaderamente tiene voluntad" de alcanzar un acuerdo sobre agua en esa región.