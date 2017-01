Ordenan repetir juicio en Cartagena por amenazas al exmarido de su pareja

Cartagena, 13 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado repetir el juicio contra el hombre que amenazó por 'Whatsapp' en agosto de 2015 al exmarido de su pareja, por lo que fue condenado a 90 euros de multa, debido a que no se tuvo en cuenta el testimonio que remitió al juzgado de Instrucción de Cartagena por fax horas antes de celebrarse la vista.

El juez consideró probado que el 15 de agosto de 2015 el exmarido recibió un mensaje por 'Whatsapp' desde el teléfono del condenado, en el que le decía "calva maricona estéril, el próximo domingo que vengas a dejar a la hija de mi novia, ven solo si es que atreves claro, que te voy a enganchar solo tarde o temprano aunque tenga que ir a buscarte".

Además, añadía en los textos enviados por esta aplicación de móvil que "delante de la cría no le va a pegar pero solos sí", por lo que el juez de Instrucción le condenó a una multa de 3 euros diarios durante un mes por un delito leve de amenazas.

Sin embargo, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial estima que los derechos fundamentales del condenado fueron vulnerados porque la sentencia impugnada se limita a dar crédito a la versión del denunciante, argumentando que el denunciado no comparece para dar su versión exculpatoria a pesar de estar debidamente citado.

No obstante, el fallo de la Audiencia refuta esta decisión porque el denunciado envió un fax con sus alegaciones horas antes de la celebración del juicio, en el que se procedió como si no se hubiera recibido ese escrito, lo que incumple la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite esta acción como persona no residente en la demarcación del Juzgado, así como la Constitución.

La Audiencia ordena repetir el proceso al momento de su convocatoria, debiéndose celebrar nuevo juicio presidido por un juez distinto para garantizar la imparcialidad objetiva.