Ciclista bebido provoca un accidente de tráfico en Murcia

Murcia, 13 ene (EFE).- La Guardia Civil ha denunciado esta madrugada al conductor de una bicicleta que presuntamente ocasionó un accidente de tráfico al colisionar con un turismo y que dio positivo en las pruebas de alcoholemia efectuadas.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que los hechos ocurrieron en la carretera RM F-10, que une la Vereda del Azarbe con la Vereda de la Cueva.

El conductor, que arrojó un resultado de 0,92 y 0,88 miligramos por litro de aire espirado, al no ocupar un vehículo a motor y, por tanto, no requerirse permiso de conducción para su pilotaje, no puede cometer delito contra la seguridad vial, pero se enfrenta a una multa administrativa de hasta 1.000 euros.

Según las fuentes, el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con tasas superiores a 0,60 miligramos/litro, se encuentra recogido en el Código Penal y puede ser castigado alternativamente con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en cualquier caso con privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.