Valverde, herido en pecho y brazos al bajarse la barrera de su urbanización

Murcia, 12 ene (EFE).- El ciclista murciano Alejandro Valverde sufrió un accidente mientras entrenaba y padece dolor tanto en los brazos como en el pecho, estando pendiente de evolución de cara a sus próximas citas en el calendario nacional e internacional.

El de Las Lumbreras resultó lastimado al caer sobre él la barrera de acceso a la urbanización en la que reside, tal y como ha explicado él mismo en unas declaraciones difundidas por su equipo, el Movistar Team.

Valverde señaló que se dio "un golpazo tremendo" en los brazos y en el pecho.

"La barrera se ha bajado antes de que pasara y, aunque he intentado entrenar sólo he podido aguantar media hora por los dolores", ha comentado para añadir que espera que "con hielo y antiinflamatorios no vaya a más y lo bueno es que parece todo muscular".

"La verdad es que ahora mismo no me puedo ni mover", ha indicado uno de los jefes de filas del Movistar, quien tenía previsto acudir hoy a la presentación de la Vuelta a España, pero no sabe si podrá cumplir con ese compromiso fijado para esta tarde a las siete en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.