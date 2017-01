Sánchez anuncia informe necesidades inversión MCT tras últimos incidentes

Murcia, 11 ene (EFE).- El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha encargado a la consejera de Agua, Adela Martínez-Cachá, que haga un informe de todas las necesidades que tienen las infraestructuras que dependen de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) para que el ministerio repare depósitos y conducciones que tienen ya varias décadas.

Sánchez, que hizo este anuncio durante una reunión nacional de ATA en Murcia, manifestó que se tiene la sensación en estos últimos años "de que quizás se haya invertido en mantenimiento pero no en renovación y sustitución", por lo que harán un diagnóstico de tales infraestructuras para exigir que se invierta "para que esto no se vuelva a producir", en alusión a los avisos en ayuntamientos para no utilizar el agua de abastecimiento.

"No podemos depender de infraestructuras con décadas", reiteró, y reclamó alguna alternativa que garantice el suministro cuando ocurra ésto, al tiempo que agradeció el esfuerzo que se ha hecho para restablecer la situación.

"No vamos a conformarnos con un parche o una obra hecha con urgencia", advirtió. ya que se puede volver a dar de nuevo esta situación que habrá que evitar.

En cuanto al consejo de gobierno celebrado en Los Alcázares, remarcó que fue el primero del año, que ya se ha pasado la etapa de emergencias por el episodio de lluvias torrenciales y se está en el periodo de reparaciones, y que la mitad de lo que se invierta en ese capítulo será financiado por la autonomía y el resto deberá serlo por el Estado.

Se trataría de reparar infraestructuras públicas viarias, sanitarias y la recuperación de las playas antes de Semana Santa.