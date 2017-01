Conferencias, talleres y teatro llevan a 12 municipios la educación del S.XXI

Cartagena, 11 ene (EFE).- Una docena de municipios de la Región albergarán hasta el 15 de marzo un total de 74 conferencias, talleres, proyección de documentales, obras de teatro y conciertos para explicar los cambios y novedades en las ciencias y las artes y que están incorporándose a la educación del siglo XXI.

Las II Jornadas Educativas 'Una Educación para el Siglo XXI', que han sido presentadas hoy por la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, y representantes de los sindicatos Sterm y CCOO y las universidades públicas de la Región, se abrirán mañana en Murcia con la conferencia '¿Qué puede hacer un museo pedagógico por la educación del siglo XXI?'.

El carácter multidisciplinar de la iniciativa se plasmará con conferencias sobre el peligro del wifi para el alumnado, el método musical Suzuki o la posibilidad de llegar a un pacto educativo, que se combinarán con montajes teatrales de La Chana, un concierto homenaje a Javier Krahe, talleres en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia o la proyección del documental 'La memoria de las manos'.

También habrá hueco para la conferencia del profesor Salvador Martínez Pérez titulada '¿Por qué recuerdo lo que no quiero y me olvido de lo que sí quiero recordad?¿Y si me olvido de todo?', o la actividad 'Movida Musical Molina por la Música', que llevará a varios grupos encima del escenario del Teatro Villa de Molina entre el 13 y el 17 de febrero.

Los municipios que acogerán estas actividades serán Murcia, Cartagena, Jumilla, Molina de Segura, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Calasparra, Mula, Archena, Lorquí, Cieza y Yecla.

Peñalver ha valorado que estos colectivos estén trabajando sobre la educación mientras que los políticos siguen "discutiendo sobre la necesidad del cambio educativo" y sobre "si son galgos y podencos", por lo que ha entonado un "mea culpa".