Castejón pide neutralidad a Tovar en proceso federal y dice apoyaría a Díaz

Cartagena, 11 ene (EFE).- La vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha pedido hoy al líder de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, neutralidad y que garantice la igualdad en la federación regional de los posibles candidatos a la secretaría general del PSOE, si bien ha asegurado que "no ve motivos para no apoyar" a Susana Díaz en ese puesto.

En declaraciones a los medios, Castejón ha exigido a González Tovar que no "abandere un sentir mayoritario que no existe y no está" en el socialismo murciano, y ha recalcado que el secretario regional cometió una "metedura de pata" porque "no tocaba hablar de nombres".

La secretaria general del PSOE cartagenero ha afirmado que, "sin ánimo de crispación", los dirigentes que firmaron el comunicado reprobando las declaraciones de González Tovar, "y otros tantos más que no firmaron el comunicado y piensan exactamente igual", sólo pretendían pedir "respeto y cautela" porque todavía no se ha abierto el proceso para elegir al nuevo secretario general.

En este sentido, ha considerado que "no es de recibo ni de respeto" decir que si Díaz opta a la secretaría general va a tener enfrente una candidatura fuerte, y ha calificado de "injusto" ponerla "ya en la picota y de la forma en la que se ha hecho".

La secretaria general del PSOE cartagenero ha resaltado, al igual que piensan "muchos socialistas murcianos", que la presidenta andaluza es una "ganadora", la que "gobierna para más ciudadanos", la que "está en alza en el PSOE" y "uno de los mejores valores que tiene el partido".

"Qué mejor que los que estamos en la gestión diaria y sabemos lo que cuesta ganar unas elecciones y gobernar pedir respeto y aprovechar para trasladar nuestra admiración y respeto a su figura", ha sentenciado Castejón.

Preguntada por si le está pidiendo al secretario general del PSRM-PSOE neutralidad en el proceso, ha contestado que "la que debemos de tener todos", por lo que ha emplazado a González Tovar que garantice "la igualdad para todos".

Antes de recalcar que el PSOE es un partido "plural y democrático", Castejón ha mostrado su esperanza de que no haya más de un candidato a la secretaría general porque significaría que estarían llamando a la unidad y al entendimiento.

Finalmente, ha confiado en "no tener que salir más" porque será "buena señal de que todos hemos aprendido la lección, que es que cada uno tiene que saber qué papel tiene que jugar", concluyendo que los dirigentes socialistas no pueden ir "marcando el terreno" porque no lo "perdonaría la militancia y la sociedad." "No va a haber ninguna actuación más porque todos lo hemos entendido", ha finalizado.