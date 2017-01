Más de 2 años de cárcel para un comercial que robó a su empresa 3.600 euros

Murcia, 7 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo penal de esa ciudad que en mayo pasado condenó a un vendedor de una empresa a dos años y dos meses de cárcel por apoderarse de 3.600 euros procedentes de su trabajo.

La sentencia indica que el juzgado declaró probado que en septiembre de 2005 suscribió con una empresa del sector de la madera un acuerdo para actuar como su agente de ventas y desarrolló normalmente su actividad hasta que en julio de 2006 le comunicó que quería abandonarla "por motivos personales y económicos".

Por acuerdo de las partes, continuó su labor con el fin de conservar la cartera de pedidos y hasta que se contratara a su sustituto, lo que se produjo en enero de 2007.

Sin embargo, añadía la sentencia, durante el tiempo que se mantuvo la relación se apoderó de 3.600 euros de facturas que había cobrado y que debía haber entregado a la empresa.

Al desestimar su recurso, la Audiencia señala que no puede atender su solicitud de que le fuera aplicada la atenuante de reparación del daño causado "porque durante diez años no ha realizado actuación alguna dirigida a reparar o disminuir los efectos del delito cometido, ya que de los 3.600 euros no ha devuelto ni uno".