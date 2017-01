Un Bodegas Juan Gil cargado de moral, a engancharse a la pelea por salvarse

Jumilla, 6 ene (EFE).- El Bodegas Juan Gil Jumilla, cargado de moral tras conseguir su primera victoria de la Liga 2016/2017 en la Primera División de fútbol sala, recibirá mañana al Palma Futsal con el objetivo de sumar tres nuevos puntos que le permitan engancharse a la pelea por la permanencia en una categoría de la que es colista.

El Jumilla, que cerró 2016 venciendo por 1-2 al Levante, iniciará el nuevo año en el pabellón Carlos García Ruiz en una decimocuarta jornada del campeonato a la que los de Juan Francisco Gea llegan ocupando la decimosexta y última posición, pero ahora con cuatro puntos, a dos del propio Levante, que también descendería a día de hoy, y a siete del Gran Canaria, que se salvaría.

Ese triunfo en Valencia, que llegó tras 12 jornadas sin vencer y con un solo punto sumado, ha rearmado al equipo blanquiazul, que quiere dar continuidad a ese resultado superando también a un Palma Futsal que es quinto con 23 puntos y aspira a ser a una alternativa seria a los tres grandes del fútbol sala nacional.

Gea no contará para esta cita con el brasileño Luiz Henrique Neves "Pimpolho" ni con Alejandro Rodríguez "Poti", que se han marchado del club, como semanas atrás hizo Javier Bargueño "Javito".

Tampoco estará disponible el brasileño Lucas Moreira por sanción.

Al margen de bajas, lo ocurrido en el pabellón El Cabanyal el pasado 30 de diciembre pesa mucho en lo anímico y el Bodegas Juan Gil quiere sacar provecho de ello.

"Tras superar brillantemente el reto de ganar en Valencia, inesperado para casi todo el mundo menos para el equipo, que tomó conciencia y recobró la esperanza durante toda la semana creyendo en sus posibilidades, volvemos a competir en una nueva y casi definitiva final que nos lleve a optar a la permanencia durante la segunda vuelta", ha apuntado Gea.

"Los chicos han demostrado que son de Primera, pero de momento solo hemos conseguido vencer nuestros miedos y superarnos a nosotros mismos", ha añadido el técnico murciano, quien apela a jugar mañana "con y para la afición".

"Queremos explotar nuestro potencial pero, con todo el respeto al que posee nuestro adversario, no tenemos en nuestra mente otra palabra o pensamiento que no sea el de la victoria. Tal como dejamos claro en Valencia, los partidos se ganan en los 40 minutos y vamos a tratar de no desperdiciar ni uno y jugaremos sin excusas", ha sentenciado.